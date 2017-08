Košarkaška reprezentacija BiH je savladala Armeniju u trećem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine rezultatom 98:85.

Košarkaška reprezentacija BiH je savladala Armeniju u trećem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine rezultatom 98:85.

U prvoj četvrtini utakmice u dvorani "Mirza Delibašić" naša reprezentacija je krenula odlično na krilima Džanana Muse i Adina Vrabca, no Armenci su se konsolidovali i nakon prvih deset minuta susreta rezultat je glasio 23:23.Ismet Sejfić je za samo dvije minute u drugoj četvrtini nanizao 7 poena, a potom su još po 2 dodali Alex Renfroe i Vrabac za seriju 11:0. Armenija je svoje prve koševe u drugoj četvrtini postigla nakon 3 i po minute igre za 34:26. Tri minute prije kraja četvrtine izabranici Duška Vujoševića su stekli najveću prednost od plus 13 (47:34), a do kraja poluvremena Armenija je uspjela spustiti na 8 poena razlike (52:44).Sredinom treće četvrtine Armenija je stigla na minus 5 (61:56), ali su naši reprezentativci veoma brzo vratili dvocifrenu prednost, te se u posljednjih deset minuta susreta ušlo pri vodstvu naše reprezentacije 73:60.I u posljednjoj četvrtini Armenci su odigrali dobro, ali ipak nisu mogli odgovoriti na agresivnu igru naših reprezentativaca koji su rutinski slavili rezultatom 98:85.Musa je bio fenomenalan postigavši čak 28 poena, a na drugoj strani Ryan Boatright je postigao 30 poena.Našoj reprezentaciji je išao na ruku i rezultat iz Slovačke gdje je domaća reprezentacija savladala Švedsku rezultatom 68:59 i na taj način otvorila vrata kvalifikacija našoj selekciji.