Na kompleksu panonskih jezera u Tuzli danas je svečano u rad pušteno solarno drvo, a u narednom periodu na području ovog grada planirano je postavljanje i "pametne" klupe te instalacija punionice za električne automobile.

Solarno drvo svim posjetiteljima Pannonice u Tuzli nudi mogućnost besplatnog punjenja mobilnih telefona, tableta, laptopa i svih ostalih elektronskih uređaja.



Ovo drvo se sastoji iz četiri fotonaponska panela, a na samom vrhu se nalazi i led rasvjeta koja će u večernjim satima služiti za osvjetljenje ovog kompleksa.



"Kada je u pitanju energetska efikasnost mi smo regionalni lider. To se mjeri korištenjem solarne energije, utopljavanjem zgrada, korištenjem daljinskog grijanja... Imamo mnogo objekata gdje za zagrijavanje vode koristimo sunčevu energiju. Ovaj projekat je jedan korak naprijed, prvenstveno da ljudi vide šta su to kolektori sa fotonaponskim ćelijama koji proizvode struju", kazao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.



On je naglasio da je veoma važna i činjenica da će Tuzla uskoro dobiti i solarnu punionicu za električne automobile, kao i "pametnu" klupu.



"Sve ovo je bitno da ljudi vide i uvjere se u prednosti solarne energije. Zašto bi plaćali struju za toplu vodu, kada istu mogu zagrijati uz pomoć sunca", istakao je on.



Inače, solarno drvo, klupa i već spomenuta punionica poklon su Tuzli od Mikrokreditne fondacije Partner koja obilježava 20 godina uspješnog postojanja i rada.



"Partner već dugi niz godina radi na razvijanju svijesti o prednostima obnovljivih izvora energije, posebno prednostima solarne energije te smo odlučili da u okviru aktivnosti obilježavanja 20 godina rada i postojanja Tuzli poklonimo na korištenje solarno drvo", istakla je Selma Jahić, direktorica prodaje u Mikrokreditnoj fondaciji Partner.