Oskarovac Morgan Freeman je u nedavnom intervjuu za Business Insider govorio o svom pristupu samodisciplini koja za njega ima neku vrstu vojničke striktnosti, a koja mu omogućava da bude vitalan i u životu i u karijeri.

"Vježbanje je dio te discipline. Način na koji jedete dio je vaše discipline. Trudim se da se ne prejedam. Jedna od stvari koje sam otkrio je da nam je objedovanje postalo navika, a trebalo bi nam biti nužna potreba. Zato je mnogo bolje da objedovanje svedete na svoje potrebe", rekao je Freeman.Zatim je uporedio prehrambene navike savremenog američkog društva sa prehrambenim navikama nekada kada je gojaznost bila rijetka, a poslovi fizički zahtjevniji zbog čega je hrana bila vrsta "goriva"."Znate da je u SAD-u više pretilih osoba nego bilo gdje drugo. To je zbog toga što ih možemo hraniti. U periodu kad su svi radili fizički zahtjevne poslove, kada su za rad koristili motike, sjekire i različite vrste alata, radnici bi pravili pauzu za jelo kako bi mogli nastaviti sa radom. Danas se događa da ujutro ustanete, operete zube, obučete se, odvezete se do posla i onda sjedete za računar", rekao je.Freemenova serija "The Story Of Us", koja ima šest epizoda, prati glumca koji putuje širom svijeta kako bi razgovarao s poznatim ljudima , uključujući poznate javne ličnosti poput Billa Clintona ili Nadyje Tolokno iz grupe "Pussy Riot".Freeman je, u razgovoru za Business Insider, seriju opisao kao pokušaj smanjenja napetosti između ljudi koji se ne poznaju.