Mogli bismo reći da je prva polovina festivala komedije, koji se ovih dana održava u Sarajevu, protekla upravo u skladu sa svojim imenom. Osmijeh Sarajeva je brojnim građanima zaista stavio osmijeh na lice, ali i priuštio odličan provod uz muzički program koji su organizatori priređivali svake večeri po završetku predstave.

Mogli bismo reći da je prva polovina festivala komedije, koji se ovih dana održava u Sarajevu, protekla upravo u skladu sa svojim imenom. Osmijeh Sarajeva je brojnim građanima zaista stavio osmijeh na lice, ali i priuštio odličan provod uz muzički program koji su organizatori priređivali svake večeri po završetku predstave.

Dok se na daskama BKC-a smjenjuju različite teatarske trupe predstavljajući najaktuelnije pozorišne komade, stručni žiri zasigurno ima težak zadatak pri ocjenjivanju i rangiranju fantastičnih performansa i glumačke igre. Ipak, tek su na pola puta jer su pred nama još četiri takmičarske predstave, a prvu od njih gledamo večeras u 20 sati.Pozorište komedije iz Skoplja večeras nam predstavlja "Ime", humorističnu predstavu koja govori o nepotrebnoj svađi u porodici. Radnja je smještena u stan makedonskog bračnog para Beti i Petra čiju svakodnevnicu narušava Betin brat Viktor, budući otac, kada svečano ali provokativno najavi ime svog nerođenog sina. Upravo prepredni izbor imena dovodi do nesporazuma u porodici gdje će svi argumenti oko djetetovog imena dovesti do problema.U predstavi čiju režiju potpisuje Nenni Demeste igraju Jelena Žugić, Roberta Ristov, Atanas Antanasovski, Ilija Ilioski, Kristina Lasovska. Adaptaciju i dramaturgiju radio je Darko Jan Spasov.Kao i svake festivalske večeri svi posjetioci će imati priliku družiti se i zabavljati sa glumcima i rediteljima na jedinstvenom Sarajevsko After Partyju koji će biti priređen po završetku predstava u BKC-u, a večeras će u ulozi DJ-a goste zabavljati DJ Sheebee.Ulaznice možete kupiti na kupikartu.ba i na blagajni BKC-a.