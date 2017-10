Jubilarna, stota godišnjica rođenja Maka Dizdara predstavljala je sjajnu priliku za fokusiranje pažnje bosanskohercegovačke pa i regionalne javnosti i institucija na život i djela ovog izuzetno značajnog pjesnika, koja su ipak nedovoljno poznata i priznata.

Jubilarna, stota godišnjica rođenja Maka Dizdara predstavljala je sjajnu priliku za fokusiranje pažnje bosanskohercegovačke pa i regionalne javnosti i institucija na život i djela ovog izuzetno značajnog pjesnika, koja su ipak nedovoljno poznata i priznata.