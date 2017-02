Režiser filma "Robin Hood": Nottingham sam pronašao u Dubrovniku

Režiser filma ''Robin Hood'', koji će se sljedeće dvije sedmice snimati u Dubrovniku, Otto Bathurst izjavio je u subotu da je prije "otkrića Dubrovnika" proveo tri mjeseca u Engleskoj bezuspješno tražeći grad koji bi mogao utjeloviti srednjovjekovni Nottingham, istaknuvši otvorenost Dubrovčana za saradnju i zahvalnost Ministarstvu kulture RH na poticajima.

Režiser filma ''Robin Hood'', koji će se sljedeće dvije sedmice snimati u Dubrovniku, Otto Bathurst izjavio je u subotu da je prije "otkrića Dubrovnika" proveo tri mjeseca u Engleskoj bezuspješno tražeći grad koji bi mogao utjeloviti srednjovjekovni Nottingham, istaknuvši otvorenost Dubrovčana za saradnju i zahvalnost Ministarstvu kulture RH na poticajima.

Na konferenciji za novinare Bathurst je ocijenio da je velika razlika između Dubrovnika i ostalih lokacija gdje inače snima bila otvorenost ljudi i uprave."Tražio sam Nottingham tri mjeseca u Engleskoj, ali bez uspjeha, a kada sam vidio Dubrovnik znao sam da je to - to. Razlika između Dubrovnika i ostalih lokacija gdje smo inače snimali, je i u tome što nismo nailazili na nikakve prepreke. Obično su nam govorili da ne smijemo snimati ovdje ili ondje, ali toga u Dubrovniku nije bilo", rekao je Bathurst, s kojim se složio i izvršni producent E. Bennett Walsh."Ovdje smo naišli na otvorenost ljudi za saradnju i zahvalio bih svima na tome, kao i Ministarstvu kulture na poticajima bez kojih ovo ne bi bilo moguće", rekao je Walsh.Odgovarajući na novinarska pitanja redatelj Otto Bathurst istaknuo je da će ovaj "Robin Hood" biti osjetno drugačiji od svih verzija koje su prije rađene."Ova priča je relevantna danas kao i prije u historiji. Ovo će biti zabavni film s podtekstom o korupciji i mogućnošću jednog čovjeka da promijeni ono što zna da nije istina. U njemu će se ogledati vladavina onih jedan posto nad ostalih 99 posto", rekao je.Dodao je kako mu je Dubrovnik zbog svoje arhitekture pomogao da izmisli jako puno novih scena zbog čega će maksimalno moći izbjeći korištenje kompjuterskih efekata.Prilikom obilaska seta filma "Robin Hood: Origins" , koji se od ponedjeljka snima u Dubrovniku, izvršni producent E. Bennett Walsh otkrio je kako će Posat biti mjesto u kojem će Robin Hood, kojeg glumi Taron Egerton i Little John (Jamie Foxx), prvi put doći u Nottingham.U Dubrovniku su već stigli glumci Jamie Foxx i Jamie Dornan, a na pitanje novinara hoće li Hrvatsku posjetiti i slavni Leonardo DiCaprio, inače producent ovog filma, E. Bennett Walsh kroz smijeh je odgovorio da je on vrlo zaposlen.Ukupni proračun za ovaj film je 90 miliona dolara, a dodatnih 100 miliona uložit će se u njegovu promociju.