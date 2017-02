Nakon serije "Game of Thrones" i filma "Star Wars" u Dubrovniku uskoro počinje snimanje filma A kategorije "Robin Hood: Origins". Na Stradunu se postavljanje scenografije privodi kraju, a historijska jezgra Dubrovnika već je poprimila izgled srednjovjekovnog riječnog doka u Engleskoj. Klix.ba vam donosi fotografije kulise za snimanje holivudskog filmskog spektakla o Robinu Hoodu.

Nakon serije "Game of Thrones" i filma "Star Wars" u Dubrovniku uskoro počinje snimanje filma A kategorije "Robin Hood: Origins". Na Stradunu se postavljanje scenografije privodi kraju, a historijska jezgra Dubrovnika već je poprimila izgled srednjovjekovnog riječnog doka u Engleskoj. Klix.ba vam donosi fotografije kulise za snimanje holivudskog filmskog spektakla o Robinu Hoodu.

Prvi elementi u obliku drvenih kućica postavljeni su još u decembru prošle godine, a radovi na scenografiji na Stradunu su intenzivirani.



Stradun koji je ovih dana već okovan kulisama drvenih pročelja i portala je prvi dio ulice Nottinghama. Snimanje će se odvijati i u Ulici sv. Dominika, na predjelu iza Katedrale, u podnožju tvrđave Minčeta te u Posatu koji je za potrebe snimanja prigodno posut zemljom čime je dodatno upotpunjen dojam koji ostavljaju drvene konstrukcije. Studijski dio snimat će se u Budimpešti.



Snimanje počinje 20. ili 21. februara i trajat će do sredine marta, a u Dubrovnik stižu velika glumačka imena poput oskarovca Jamiea Foxxa kojem je pripala uloga Little Johna.



Robina Hooda igrat će mladi Taron Egerton, a uloga Marion pripala je Irkinji Evi Hewson, kćerki frontmena grupe "U2". Ben Mendelsohn dobio je ulogu nottnghamskog šerifa, a u Dubrovnik stiže i zvijezda franšize "Pedeset nijansi" Jamie Dornan, koji u filmu igra brata Robina Hooda, Will Scarlett.



Plan je da ovo bude prvi film u trilogiji koja bi se također snimala u Dubrovniku.



Film režira Otto Bathurst, a jedan od producenata filma je i slavni glumac Leonardo DiCaprio.



Cijeli projekt će uključivati više od 800 ljudi. Produkcija filma procjenjuje se na 150 miliona dolara, dok će promocija koštati dodatnih 100 miliona dolara.