Oscar 2017.: Najbolji film je "Moonlight", "La La Land" dobio nagradu u šest kategorija

Najbolji film 89. dodjele nagrada Oscar je "Moonlight", a najbolji glavni glumac je Casey Affleck za ulogu u filmu "Manchester by the Sea". Za najbolju glavnu glumicu proglašena je Emma Stone za ulogu u filmu "La La Land".

Iako je prvobitno najavljena pobjeda mjuzikla "La La Land" koji je bio nominiran u rekordnih 14 kategorija, Oscarom za najbolji film nagrađen je "Moonlight".Damien Chazelle je najbolji režiser, a Oscara je osvojio za "La La Land". Chazelle je najmlađi pobjednik u ovoj kategoriji u historiji Akademije."To je film o ljubavi, a ja sam imao dovoljno sreće da se zaljubim dok sam radio taj film", rekao je Chazelle.Emma Stone osvojila je svog prvog Oscara za ulogu u "La La Land". Preuzimajući nagradu istakla je kako joj je najveća čast stajati uz kolege koji su također bili nominirani."Za sve žene koje su bile nominirane u ovoj kategoriji, izvanredne ste i divim vam se. Hvala Damienu Chazelleu na prilici, hvala Ryanu Goslingu što me uvijek nasmije i što je bio najbolji partner u ovoj ludoj avanturi", rekla je Stone.Prva nagrada koju je dobio "La La Land" bila je za najbolju scenografiju.Linus Sandgren dobio je, za mjuzikl "La La Land", Oscara za najbolju filmsku fotografiju.Kompozitor Justin Hurwitz preuzeo je Oscara za izvornu pjesmu "City of Stars" u filmu "La La Land", kao i Oscara za najbolju filmsku muziku.Casey Affleck je za ulogu u filmu "Manchester by the Sea" proglašen najboljim glumcem."Mnogo mi znači ova nagrada. Ovdje sam zahvaljujući talentu i volji tolikog broja ljudi koje je nemoguće imenovati. Volio bih da mogu reći nešto značajnije, ali zaista mi je čast biti dio ovog filma", rekao je Affleck.Kenneth Lonergan je za film "Manchester by the Sea" osvojio Oscara za najbolji originalni scenarij."Volim filmove i volim biti dio njih. Hvala Mattu Damonu koji je započeo cijelu stvar", rekao je Lonergan preuzimajući nagradu.Barry Jenkins i Tarell Alvin McCraney su za "Moonlight" osvojili Oscara za najbolji adaptirani scenarij.Prvog Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu osvojio je Mahershala Ali za ulogu u filmu "Moonlight"."Hvala svim mojim profesorima i učiteljima. Uvijek su mi govorili da se ne radi o meni već o likovima koje tumačim. Blagoslovljen sam da sam imao priliku sudjelovati u ovom filmu. Hvala filmskoj ekipi, hvala režiseru Barryiju Jenkinsu i Tarell Alvin McCraneysviju po čijoj je drami urađen film. Svi ste zaslužili Oscara. Hvala mojoj supruzi koja je bila trudna dok sam snimao film i pomagala mi sve vrijeme", rekao je Ali koji je ušao u historiju kao prvi mulimanski glumac koji je osvojio Oscara.Oscara za najbolju šminku i frizuru dobio je trojac Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini i Christopher Nelson za film "Suicide Squad".Nagradu za najbolju kostimografiju dobila je Colleen Atwood za film "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Atwood je ovo četvrti Oscar, a u svom govoru se osvrula na politiku Donalda Trumpa podsjetivši da je i ona migrant iz Italije."O.J.: Made in America" režisera Ezre Edelmana, koji govori o rasnom pitanju i odnosu prema slavnim osobama, nasilju i kriminalu u pravosudnom sistemu, dobio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film.Kevin O'Connell je, nakon 21 nominacije, dobio Oscara za najbolji zvuk za film "Hacksaw Ridge". Nagradu za najbolju montažu zvuka dobio je Sylvain Bellemare za "Arrival".Nagradu za najbolju sporednu glumicu odnijela je Viola Davis za ulogu u filmu "Fences"."Ljudi me stalno pitaju kakve priče želim prenositi, a ja im kažem one o ljudima koji su puno sanjali, a nikada nisu uspjeli. Priče o ljudima koji su se zaljubili i izgubili. Potala sam umjetnica i hvala Bogu da jesam jer mi smo jedina profesija koja zna šta znači živjeti život", rekla je Viola u svom emotivnom govoru.Iranski film "The Salesman" režisera Asghara Fahrija proglašen je najboljim filmom izvan engleskog govornog područja."Velika je čast osvojiti ovo nagradu drugi put. Žao mi je što večeras nisam s vama. Nisam došao iz poštovanja prema stanovnicima moje zemlje i ostalih šest zemalja čijim stanovnicima je zabranjen ulazak u Ameriku" pisalo je u izjavi pobjednika Asghara Fahrija koju je pročitala Anousheh Ansari.Najbolji kratkometražni animirani film je "Piper", dok je Zootopia proglašen najboljim dugometražnim filmom.Najbolje vizuelne efekte ove godine ima film "The Jungle Book".John Gilbert osvojio je Oscara za najbolju montažu u filmu "Hacksaw Ridge".Za najbolji kratkometražni dokumentarni film proglašen je "The White Helmets", dok je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film osvojio mađarski film "Sing".