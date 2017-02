Festival novog britanskog filma "PlayUK" večeras je svečano otvoren u prostorijama Kina Meeting Point sa premijernim prikazivanjem nastavka kultnog britanskog filma, Trainspotting. Festival su otvorili Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala i Nj.E Edward Ferguson, britanski ambasador u BiH.

Festival novog britanskog filma "PlayUK", u organizaciji British Councila koji se održava od 16. do 19. februara, okupit će filmsku publiku u Beogradu, Podgorici, Prizrenu, Sarajevu, Skoplju i Tirani na premijerama deset igranih i dokumentarnih filmova aktuelne britanske produkcije.Dokumentarni film o uticaju britanske muzike "Čovjek iz Mo’Waxa" (The Man from Mo’Waxa), komedija o odrastanju "Vještine odrastanja" (Adult Life Skills), snažna drama "Una", dokumentarac o širenju džihada u savremenom svijetu "Priznanje" (The Confession), samo su neki od intrigantnih naslova koji će publici širom regije omogućiti da otkrije nove snage britanskog filma.Reditelj Derrick Borte u filmu "London Town" oslikava život radničke klase u predgrađima Londona tokom 1979. godine. Porodice sklapaju kraj sa krajem, a nezaposlenost raste iz dana u dan. Četrnaestogodišnji Shay Baker odrasta brzo, dok se cijela porodica bori da ostane na površini i ne potone. Nakon što mu stigne kaseta sa najnovijom muzikom iz Londona, zvuci sastava "The Clash" ga zarobljavaju svojom sirovom energijom i odvlače u novi svijet.Snažna drama "Una" je debitantski film reditelja Benedicta Andrewsa. Zasnovana na predstavi "Blackbird" Davida Harrowera, "Una" donosi emotivnu priču o mladoj ženi koja kreće u potragu za svojom prošlošću. Sa očajničkom željom da sazna da li još uvijek znači nešto Rayu, Una će se uputiti na njegovo radno mjesto i suočiti ga sa bolnom prošlošću koja je proganja. Njihov susret nakon 15 godina otvorit će brojne rane i neriješene dileme, a potisnute strasti i žudnje će isplivati. Gomila laži, zabranjena ljubav i nenadani susret prijete da poremete njihove živote. Uloge tumače Rooney Mara, Ben Mendelsohn i Riz Ahmed."Priznanje" (The Confession), je prvi dugometražni dokumentarac Ashishija Ghadialija. Film prati Mozzama Begga, muslimana iz Engleske koji je iskusio brojne sukobe. Od pružanja podrške mudžahedinima, preko zatočeništva u zatvorima Bagram u Afganistanu i Gvantanamu, pobunjeničkih obuka u kampovima u Siriji, do zatvorskih ćelija Belmarša u Britaniji, Mozzam Begg iz prve ruke priča o širenju džihada u današnjem svijetu i reakciji Zapada.Justine (Brie Larson) organizuje sastanak između dvojice Iraca (Cillian Murphy, Michael Smiley) i bande koju predvode Vernon (Sharlto Copley) i Ord (Armie Hammer) u napuštenom skladištu u Bostonu, sedamdesetih godina prošlog vijeka. Pritisak na sastanku se povećava, jer oružje koje se prodaje nije ispravno, a ispaljuje se metak i kada nije planirano… Uslijediće borba za preživljavanje tokom sat i po trajanja filma "Unakrsna vatra" (Free Fire). Martin Scorsese i Emma Tillinger Koskoff su izvršni producenti filma, dok režiju potpisuje reditelj Ben Wheatley."Bobby Sands: 66 dana" (Bobby Sands: 66 days) je priča o svakodnevnici u centru turbulentnog i tragičnog sukoba, koja se pretvara u nevjerovatnu priču mladog idealiste koji se izgladnio do smrti kako bi sačuvao integritet republikanskog pokreta kojem je vjerno služio. Film pokazuje kako je Sands postao tvorac sopstvene sudbine i prati njegov uspon do statusa svjetske istorije.U ljeto 1983. godine, samo nekoliko dana prije rođenja svog prvog sina, pisac i teolog John Hull je osljepio. Da bi ponovo našao smisao života, počeo je da vodi dnevnik na kasetama. Filmsko remek djelo „Bilješke o sljepilu”(Notes on Blindness) istražuje unutrašnji svijet sljepila, oslanjajući se na originalne snimke Johna Hulla i prikazuje sljepilo koje obuhvata snove, sjećanja i maštovit život.U centru komedije "Vještine odrastanja" (Adult Life Skills) je Anna, koja se približava tridesetoj godini, a živi kao pustinjak u maminoj bašti i snima video materijale u kojima su glumci njeni palčevi. Univerzalna priča o samopouzdanju i dostojanstvu, nasmijat će i najtvrđa srca, ali i postaviti pitanje „Kako pronaći mir sam sa sobom?Na programu "PlayUK" naći će se i dokumentarni film "Čovjek iz Mo’Waxa" (The Man from Mo’Waxa) , koji prikazuje izvanredan život i karijeru DJ ikone, muzičkog producenta James Lavelle-a. U glavnim ulogama pojavljuju se DJ Shadow, 3D iz sastava Massive Attack, Futura, Ian Brown, Grandmaster Flash i Josh Homme.Četverodnevni festival novog britanskog filma "PlayUK" donosi i film "Najbolje od njih" (Their Finest), koji predstavlja duhovit i romantičan prikaz mlade žene koja pronalazi svoj put, u haosu rata, ali ujedno otkriva i filmove. Glavna junakinja Catrin (Gemma Arterton) 1940. godine u Londonu, radi kao scenarista i pokušava da organizuje glumce i filmsku ekipu, kako bi snimila film koji će da istovremeno podigne raspoloženje nacije, ali i inspiriše Ameriku da uđe u rat.Filmovi koji će biti prikazani tokom četiri dana, u šest gradova Zapadnog Balkana u okviru festivala "PlayUK" slave ljudsku izdržljivost i sposobnost da se pronađu pravi odgovori i rješenja u teškim vremenima. Cjelokupan program festivala dostupan je na www.britishcouncil.ba/PlayUK