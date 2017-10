Istraživanje pokazalo da redovni konzumenti marihuane imaju redovniji seks

Foto: EPA-EFE

Dr. Michael Eisenberg, asistent profesora urologije u medicinskom centru američkog Univerziteta Stanford, redovno se susreće s pacijentima koji imaju problema sa seksualnim životom. Budući da je marihuana legalizovana u sve većem broju država, to ga je navelo da istraži povezanost marihuane i seksualnog života svojih pacijenata.

S obzirom na to da u svijetu ne postoji mnogo istraživanja o toj temi, dr. Eisenberg se vodio mišlju da bi to bilo vrijedno istražiti. A rezultati istraživanja, objavljeni u ovogodišnjem stručnom časopisu Sexual Medicine, su ga iznenadili - redovni konzumenti marihuane imaju redovniji seks.



"Obično ljudi kreću od pretpostavke da je češće pušenje gore za njihov seksualni život. Međutim, saznali smo da je stvar suprotna", rekao je Eisenberg.



Istraživanjem su analizirani podaci Nacionalnog istraživanja porodičnog rasta SAD-a, u koje je uključeno više od 28 hiljada žena i skoro 23 hiljade muškaraca. Ispitanici su odgovarali, uz ostalo, na to koliko često su imali spolne odnose tokom četiri sedmice prije istraživanja i koliko su često koristili marihuanu u protekloj godini.



Žene koje nisu koristile marihuanu odgovorile su da su u prosjeku imale spolne odnose šest puta u protekle četiri sedmice. Prosjek žena koje su svakodnevno koristile marihuanu bio je 7,1 puta.



Trend je sličan i kod muškaraca, muškarci koji su se uzdržali od marihuane rekli su da su imali seks u prosjeku 5,6 puta u četiri sedmice prije istraživanja, u poređenju s konzumentima marihuane koji su prijavili prosjek od 6,9 puta.



"Iznenadili smo se što smo vidjeli pozitivnu vezu između korisnika", rekao je Eisenberg, dodavši da nikakvi drugi parametri, kao što je bračni status, rasa, itd. nisu bili bitni...



Eisenberg je rekao da je ovo istraživanje, kao i neka ranija, pokazalo da upotreba marihuane može generalno povećati uzbuđenje. Međutim, studije su također pokazale da previše upotrebe marihuane može smanjiti funkciju spermatozoida.