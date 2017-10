Pravilna hidratacija je važna: Pet napitaka koje nije preporučeno konzumirati prije treninga

Pravilna hidratacija prije treninga pomaže mišićima da rade u vrhunskom stanju i jako je važno kakvu ćete tečnost unositi prije vježbanja. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje svih nezdravih pića bogatih šećerom, natrijem, te sastojcima koji se dugo probavljaju.

1. Energetski napici bazirani na mlijeku

2. Voćni napici

3. Alkoholna pića

4. Gazirana pića

5. Sportski napici

U nastavku pročitajte kojih pet vrsta tečnosti nikad ne biste trebali piti prije treninga.Sva pića s mliječnim proizvodima konzumirajte nakon treninga, jer mlijeko sadrži proteine, masti i ugljikohidrate koji se dugo probavljaju.Voćni napici sadrže visoko-fruktozni kukuruzni sirup, umjetni zaslađivač koji dovodi do disfunkcije jetre i gojaznosti. Umjesto ovakvih pića, u vodu koju pijete prije treninga dodajte citrus ili mentu.Konzumiranje piva satima prije odlaska u teretanu može naškoditi vježbanju, zbog toga što uzrokuje dehidraciju, upale i negativno utječe na ravnotežu.Ovakva pića mogu izazvati nadimanje, bolove u trbuhu i gasove. Sadrže visoke količine natrija koji "izvlači" vodu iz ćelija i uzrokuje dehidraciju.Većina sportskih napitaka koja se mogu naći na tržištu sadrže dosta šećera, a jako malo hranjivih tvari. Iako sadrže neke vitamine, visok sadržaj šećera će kasnije dovesti do smanjenja energije.Stručnjaci s univerziteta u Kolumbiji savjetuju da se popije šest decilitara vode dva sata prije treninga, tri decilitra tokom zagrijavanja te dodatna tri decilitra svakih osam do deset minuta, zavisno od intenziteta znojenja.