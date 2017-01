Volkswagen nadmašio Toyotu i postao najveći proizvođač automobila na svijetu

Kompanija Volkswagen je nadmašila kompaniju Toyota te je postala najuspješniji prodavač automobila na svijetu. Ovo je prvi put da je njemačka kompanija na liderskoj poziciji.

Foto: EPA

Toyota je prvo mjesto držala u protekle četiri godine, a u 2016. godini je prodala 10,175 miliona vozila širom svijeta. Ipak, to je manje u odnosu na Volkswagen, koji je prodao 10,31 milion automobila.



Ovaj uspjeh je ostvaren uprkos skandalu koji se odnosi na testove emisije gasova, koji je rezultirao brojnim tužbama i kaznom za VW.



Volkswagen obuhvata i Audijeve, Porscheove i Škodine automobile, a u Kini je zabilježio rast potražnje za 3,8 posto. Također, kompanija je napravila uspjeh u Švedskoj, gdje je Volkswagen Golf bio najpopularniji novi automobil u 2016. godini. To je prvi put da Volvo nije prvi po prodaji.



Prodaja Toyotinih automobila je porasla za 0,2 posto, iako je na to utjecao pad u američkoj automobilskoj industriji. General Motors još uvijek nije objavio svoje rezultate, ali se očekuje da će biti iza japanske i njemačke kompanije.



GM je bio treći najveći proizvođač automobila u 2015. godini. Na prvom mjestu je bio 2011. godine, kada je Toyotina proizvodnja dobila težak udarac zbog razornog zemljotresa i cunamija u Japanu.