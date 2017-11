Tuzla postaje veliko gradilište: Savremena brza cesta vodit će do aerodroma

Dio ceste koji će biti rekonstruisan

Tuzlanski kanton (TK) bi u toku 2018. godine mogao postati veliko gradilište, zahvaljujući kreditnom zaduženju Direkcije regionalnih cesta TK kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Među najznačajnijim infrastrukturnim projektima je savremena brza cesta koja će spajati Tuzlu s Međunarodnim aerodromom smještenim na Dubravama.

