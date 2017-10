Turska se uključuje u izgradnju puta Beograd-Sarajevo, procijenjena vrijednost je 830 miliona eura

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da će se Turska uključiti u realizaciju projekta izgradnje puta Beograd-Sarajevo.

Tokom dvodnevne posjete turskog predsjednika Redžepa Tayyipa Erdogana Srbiji Mihajlović i ministar saobraćaja, pomorstva i komunikacija Turske Ahmet Arslan potpisat će pismo o namjerama za jačanje i proširenje saradnje u oblasti saobraćaja i infrastrukture.



"Turska je od samog početka podržavala ovaj projekat, a sada imamo i pismo o namjerama kojem se potvrđuje spremnost Turske da se aktivnije uključi u realizaciju ovog projekta. To znači da ćemo zajedno sa Turskom definisati naredne korake u realizaciji ovog projekta", navela je Mihajlovićeva.



Ona je dodala da se tim dokumentom ohrabruju investicije u transportnu infrastrukturu zapadnog Balkana i podstiče saradnja Srbije i Turske u toj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.



Mihajlović je navela da se ubrzano unapređuju odnosi Srbije i BiH u oblasti infrastrukture, te da ovo nije prvi projekat koji Srbija realizuje zajedno sa BiH, ali će biti najveći do sada.



"Do sada ovo je najveći projekat posle izgradnje mosta Ljubovija-Bratunac sa zajedničkim graničnim prelazom, izgradnje vrtića i rekonstrukcije glavne ulice u Srebrenici i dogovora o zajedničkom održavanju mostova na Drini", dodala je Mihajlović.



Trasa moderne saobraćajnice Beograd-Sarajevo kroz Srbiju će se nastaviti na postojeću trasu Koridora 11, na dionicu od Preljine do Požege, dužine 31 kilometar, a od Požege preostaje da se izgradi 60 kilometara puta, preko Užica do Kotromana, na granici sa BiH.



Prema prvim procjenama, izgradnja te dionice koštala bi 830 miliona eura.