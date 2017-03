Trebinjski "Vodovod" godinu završio s minusom, direktor sebi smanjio platu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Trebinjski "Vodovod" poslovnu 2016. godinu završio je sa gubitkom od 146.472 KM, uz potraživanja od 955.179 KM, potvrdio je Srni direktor "Vodovoda" Spasoje Radović.

Radović je naveo da od ukupnih potraživanja najviše duguju pravna lica, i to 484.769 KM, i građani 307.475 KM.



On je istakao da je jedan od gorućih problema ovog preduzeća naplata po tužbama, napominjući da je tokom 2016. godine tužen 21 korisnik usluga, a od 2013. do 2015. ukupno njih 27 sa dugom do 60 KM zbog neplaćanja većeg broja računa.



Radović je naveo da "Vodovod" isto tretira i male dužnike, kao i one sa većim iznosom ukoliko nisu redovne platiše.



Prema njegovim riječima, za rad i funkcionisanje ovog preduzeće veliko opterećenje predstavlja 13 radnika koji su primljeni tokom prošle godine, od kojih je 10 zaključilo ugovor o radu na neodređeno, a tri na određeno vrijeme.



Da bi izbjegli otpuštanja radnika i sanirali neka od dugovanja Radović je odlučio da smanji plate, prvo svoju za 15 procenata, a slijedi umanjenje ili povećanje i zaposlenima u Upravi i administraciji, što će zavisiti od sistematizacije i reorganizacije, te težine i vrste posla koje rade.



"Ukoliko ni ove mjere ne budu dovoljne, moraćemo da otpustimo jedan broj radnika", rekao je Radović, napominjući da će to uraditi u krajnjoj nuždi.



Prosječna plata u ovom preduzćeu je 730 KM.



Radović je rekao da je prioritet Uprave trebinjskog "Vodovoda" u 2017. godini ostvarenje prihoda za rekonstrukciju mreže i smanjenje gubitaka u mreži.



"Već smo formirali grupu koja će se baviti pronalaženjem i otklanjanjem gubitaka na mreži. Ovih dana će izaći na teren kako bismo sagledali situaciju", najavio je Radović i napomenuo da trenutno na području grada ima 300 kuća koje nisu priključene na kanalizacionu mrežu, a imaju mogućnost da to učine.



On je istakao da građani mogu da podnesu zahtjev za priključak u "Vodovodu", da bi bio poboljšan sistem funkcionisanja kanalizacione mreže u gradu i investirano u novu.



Ukupan broj priključenih korisnika na fekalnu kanalizaciju na području Trebinja je 2.056, dok je ukupan broj priključenih korisnika na vodovodni sistem tokom prethodne godine bio 6.886.



Radović je podsjetio da je "Vodovod" od Skupštine grada Trebinja zatražio povećanje cijena svojih usluga za osam odsto, napominjući da one nisu mijenjane od 2011. godine.



Ukoliko se Skupština grada pozitivno izjasni o ovom zahtjevu, građani će umjesto dosadašnjih 0,73 KM po kubnom metru, vodu plaćati 0,79 feninga.