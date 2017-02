Goraždanski poljoprivrednici će na proljeće svoje proizvode plasirati na tržnicama i pijacama u Sarajevu. Ideja da domaći proizvodi iz goraždanskog kraja budu dostupni i građanima Sarajeva oživjela je krajem prošle godine na sarajevskom sajmu privrede na kojem su premijer BPK Goražde Emir Oković i ministar privrede Kantona Srajevo Muharem Šabović postigli dogovor o tome.

Ovih dana je poljoprivrednim proizvođačima u Goraždu predstavljen koncept budućeg nastupa na sarajevskom tržištu uz najave da će biti osigurani svi potrebni uslovi za to.



Ohrabrujuće je za poljoprovrednike da će konačno njihovi prozvodi biti dostupni i na širem tržištu.



Refija Polutak koja se poljoprivredom bavi duže od 35 godina ističe da je ovo izvanredna prilika koju su poljoprivrednici dugo čekali no da i sam nastup na tržištu zavisi od kreiranja brenda.



"Ja proizvodim sve što se proizvodi u plastenicima, a bavim se i proizvodnjom malina. Ideja je fantastična. Ako izgradimo brend, dobro ćemo i proći. Sve opet zavisi od nas kako i koliko ćemo proizvesti, kako to upakovati i kako se tamo postaviti", ističe Refija.



Predsjednik Udruženja "Dani jabuke" koji je partner u cijeloj priči, Mirsad Hubanić smatra da je sazrelo vrijeme za nastupe na velikom sarajevskom tržištu.



"Naše udruženje je prije više od deset godina prvi put organizovalo okupljanje poljoprivrednih proizvođača koji su u Goraždu prezentovali svoje ponude. Naši poljoprivredni proizvođači, zahvaljujući stimulansu vlade predstavljaju svoju robu na sajmovima privrede u Gradačcu, Gračanici, Mostaru i na taj način prezentuju svoje prerađevnine na bazi voća i povrća i svakako, svježe voće i povrće. Sada je prilika da s povećanim obimom proizvodnje ponudimo svoje proizvode na gradskim tržnicama u Sarajevu, na kojima bi naši poljoprivredni prozvođači imali besplatan punkt gdje ima mnogo konzumenata i potrošača", pojašnjava Hubanić.



A domaći proizvođači u Goraždu odavno imaju problem viška proizvoda koje nemaju gdje plasirati.



"Nastojimo da to usaglasimo prije početka poljoprivredne sezone kako bi poljoprivrednici, odmah na početku sezone, mogli plasirati svoje proizvode na sarajevske tržnice. Naravno, bit će upućen i javni poziv svim poljoprivrednim proizvođačima da prijave procjenu viškova proizvoda kako bi mi na osnovu toga mogli napraviti paletu proizvoda koji bi se plasirali na tržnice" , ističe Meho Mašala, kantonalni ministar privrede.



Podršku ovom projektu dala je Vlada sarajevskog kantona na čelu sa ministrom privrede Muharemom Šabićem. Oni će u narednih godinu dana snositi troškove zakupa prodajnih mjesta na tržnicama i pijacama za poljoprivrede proizvođače iz Goražda. Na godišnjem nivou to je oko 30000 KM.



"Mislim da trebamo iskoristiti ove mogućnosti koje nam se nude, a sve u cilju povećanja postojećeg nivoa poljoprivredne proizvodnje i nastojanja da to bude prihvatljiva djelatnost od koje ljudi mogu živjeti. Vrijednost ovog projekta je oko 30.000 KM, a moguće da se radi i o većem iznosu jer još uvijek ništa nije precizirano. U svakom slučaju, u Budžetu KS i Ministarstva privrede postoji ta stavka" kazao je Emir Oković, premijer BPK Goražde.



On je najavio da će ovim povodom vrlo brzo vlade dva kantona potpisati i sporazum o saradanji.