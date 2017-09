BiH će uskoro izvoziti piletinu u zemlje EU, nadležni inspektori trenutno ocjenjuju bh. kompanije

Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije (bivši FVO) doputovao je u BiH gdje će u narednih desetak dana izvršiti neophodne kontrole i utvrditi da li proizvođači piletine i prerađevina od piletine ispunjavaju uslove za izvoz u zemlje Evropske unije.

Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije (bivši FVO) doputovao je u BiH gdje će u narednih desetak dana izvršiti neophodne kontrole i utvrditi da li proizvođači piletine i prerađevina od piletine ispunjavaju uslove za izvoz u zemlje Evropske unije.

Kako je za Klix.ba kazao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, riječ je o izuzetno važnoj temi, jer će naša zemlja, ukoliko dobije pozitivnu ocjenu inspektora EU, izaći na otvoreno tržište sa svojim proizvodima od piletine.



"BiH je izuzetno potentna zemlja kada je riječ o ovoj vrsti proizvodnje, imamo mnogo kompanija koje maksimalno ulažu u ovu industriju. Naše kompanije su generalno izvozno orijentirane, tako da se nadamo da ćemo i ovaj put dobiti pozitivnu ocjenu, kao što je to bio slučaj s mlijekom i mliječnim proizvodima", kazao je za naš portal Mirko Šarović.



Nadležni u BiH, prije svega u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na pripremi uslova su, poručuju, radili dvije godine, a ministar Šarović kaže da su spremno dočekali inspektore.



Inspektori će do 6. oktobra posjetiti četiri kandidovana objekta koji trenutno imaju kapacitet za izvoz u Evropsku uniju i to kompanije Madi, Ovako, Brovis i Agreks, a u skorijoj budućnosti u opticaju su i neke druge firme. Cilj je provjeriti funkcionisanje sistema službenih kontrola u sektoru peradarstva. Inspekcija će obići i nadležno ministarstvo te Ured za veterinarstvo BiH.



Kako nam je kazao ministar Šarović, već do kraja posjete inspektora nadležni u BiH znat će da li će dobiti pozitivnu ocjenu, u što su nadležni u BiH i uvjereni.



BiH bi već u narednim mjesecima mogla sa svojim proizvodima od piletine izaći na veliko tržište Evropske unije, što bi u konačnici utjecalo na povećanje broja radnih mjesta u toj oblasti, ali u konačnici i na cjelokupnu ekonomiju države.