Kako se problem povezanosti Krajine rješava brzom cestom Lašva-Jajce? Terzić: Zločesto pitanje

Adnan Terzić, direktor AC FBiH (Foto: Klix.ba)

"Kada razmišljamo o povezivanju Bihaća i Krajine sa Sarajevom, izgradnjom dionice brze ceste Lašva-Jajce mi umnogome rješavamo problem tog povezivanja", izjavio je danas u Bihaću Adnan Terzić, direktor Autocesta FBiH, prisustvujući radnom sastanku na kojem je prezentovana trasa buduće brze ceste Velika Kladuša - Cazin - Bihać - Bosanski Petrovac - Ključ.

"Kada razmišljamo o povezivanju Bihaća i Krajine sa Sarajevom, izgradnjom dionice brze ceste Lašva-Jajce mi umnogome rješavamo problem tog povezivanja", izjavio je danas u Bihaću Adnan Terzić, direktor Autocesta FBiH, prisustvujući radnom sastanku na kojem je prezentovana trasa buduće brze ceste Velika Kladuša - Cazin - Bihać - Bosanski Petrovac - Ključ.

Na novinarsko pitanje, na koji način se povezivanje Krajine sa Sarajevom rješava u Travniku, što se u posljednje vrijeme pitaju i brojni Krajišnici, Terzić je rekao:



"Nisam siguran da mislim da to nije zločesto pitanje. Najveći problem stanovnika USK je upravo ovaj dio kad idete od Jajca do Lašve. To znači prolazak kroz Donji Vakuf i brojne krivine koje imaju od Jajca do Vakufa, pa Komar, pa onda zagušenost od Travnika do Viteza i mislim da je objektivno da je to najveći problem", istakao je Terzić.



On je rekao da problem od Bihaća pa do Ključa, u smislu putne komunikacije, skoro da ne postoji.



"Imate perfektan magistralni put s elementima autoputa, kao što su radijusi, krivine i sl. Naravno da i o tome treba razmišljati, ali to je politička priča koja je nepotrebna, tj. kada ćemo pronaći novac i riješiti pitanje brze ceste Ključ-Bihać. Hajdemo riješiti ovo što je životno bitno, odnosno kako povezati Bihać s Izačićem s dvije ili eventualno četiri trake i kako riješiti cestu prema Cazinu i Velikoj Kladuši. I to ćemo gledati što prije da riješimo", istakao je Terzić.