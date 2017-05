FIA: Poslovni subjekti moraju imati samo jedan glavni račun ili slijedi blokada

Foto: Arhiv/Klix.ba

Finansijsko-informatička agencija (FIA) obavještava sve poslovne subjekte sa sjedištem u Federaciji BiH da će od 01. juna 2017. godine biti blokirani svi računi poslovnim subjektima koji nemaju određen glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa.

U skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i njegovih provedbenih akata u Federaciji BiH, blokadu računa izvršit će banke u kojima poslovni subjekti imaju otvorene račune.



"Banke registrovane u Federaciji BiH su nam, u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na uspostavu Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH, dostavile podatke o računima poslovnih subjekata registrovanih na području Federacije BiH. Prilikom provjere podataka utvrdili smo da u Federaciji BiH postoje poslovni subjekti koji nemaju određen glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa. Svim poslovnim subjektima koji do 31.maja/svibnja 2017. godine ne dostave podatke o jednom glavnom računu, banke će blokirati račune koji će ostati blokirani dok poslovni subjekti ne provedu sve propisane procedure i odrede jedan glavni račun", kaže Esad Mahmutović, direktor FIA-e.



Dodaje kako bi izbjegli navedene posljedice ovim putem pozvali su predstavnike poslovnih subjekata koji još nisu odredili glavni račun ili imaju dva, odnosno više glavnih računa da to urade do 31. maja ove godine u svojim bankama.



Direktor FIA-e naglašava da poslovni subjekti kojima budu blokirani računi iz razloga što imaju dva ili više glavnih računa ili nemaju određen glavni račun u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH do 31. maja/svibnja 2017. godine, neće snositi posljedice u smislu nemogućnosti učešća na tenderima, jer je u ovom slučaju riječ o blokiranju računa isključivo iz proceduralnih i tehničkih razloga prilikom uspostavljanja Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH.