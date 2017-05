CEO konferencija 20. maja u Sarajevu: Motivacija, preduzetništvo, uspjeh i emocije.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, nakon četiri godine uspješne implementacije projekta CEO konferencija i zabilježenog regionalnog uspjeha, najavljuje najveću motivacijsku konferenciju za mlade u regiji, koja će se održati u subotu, 20. maja u Hotelu Hills Sarajevo.

Dugoočekivana CEO konferencija će okupiti više od 1000 budućih mladih lidera i pokretača razvoja preduzetništva, te budućih stručnjaka u različitim oblastima, a Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu uz suorganizatore Sberbank BH i Sol Azur & Buenavista, predstavlja program koji će na mnogobrojne učesnike ostaviti snažan uticaj usmjeren na lični i karijerni razvoj.Svi učesnici će prisustvovati cjelodnevnom programu koji je ispunjen sjajnim životnim pričama uspješnih govornika, koji razbijaju sve stereotipe i dokazuju da je snove moguće pretvoriti u stvarnost, uz mnogo rada, strasti i upornosti. Pored toga na Konferenciji učesnike čeka mnogo iznenađenja, zabavnog programa i vrijednih nagrada, koji je pripremio mladi tim organizatora.Jedan od najavljenih govornika, Mersed Čamdžić, suosnivač kompanije Mistral Technologies, poručuje: "Publika koju CEO privlači je publika koja se ne boji promjena. Zbog takvih ljudi sam siguran da je naša Bosna i Hercegovina u sigurnim rukama i da nas čeka neka dinamičnija i uspješnija budućnost. Zbog ovakvih ljudi ću ispričati svoju priču, koliko sam griješio i padao dok nisam došao do mjesta gdje sam sad. Kako se još uvijek, svakodnevno, borim sa raznim izazovima i strahovima od ponovnog pada, ali pronasao sam poziv koji volim."Na CEO konferenciji će svoju preduzetničku priču, koja je nastala kao rezultat mnogo rada, upornosti i izvrsnih vještina, predstaviti i Gabriela Ključe, osnivačica prvog gastro bloga "Kod Gabriele", te Selma Kadić-Maglajlić, koja je sa 30 godina postala jedna od najmlađih docentica u BiH u oblasti marketinga. Prisutni će uživati u inspirativnom govoru Amire Medunjanin, poznate bosanskohercegovačke umjetnice, koja je pronašla sponu između tradicionalne i moderne muzike te stvara jedinstven stil. Govornica je i Emela Burdžović, po zanimanju radio i TV prezenter i osnivačica Boutique Hostel Franz Ferdinand. Primjer kako je moguće spojiti strast prema fudbalu i ekonomiji je Emir Kurtić, suosnivač Fudbalske Akademije ACADEMICA Sarajevo.Veliko osvježenje na svjetskoj muzičkoj sceni predstavlja bend The Last Location, koji je u sastavu mladih i talentovanih muzičara, predstavljao Bosnu i Hercegovinu na mnogobrojnim međunarodnim takmičenjima među kojima je najznačanije EMA MTV. U subotu će svojim najpoznatijim izvedbama zabavljati učesnike na CEO konferenciji i dijeliti svoje životne priče.Haris Mujanović, Account direktor agencije Via Media, vodeće Full service marketing agancije u BiH, je primjer kako se upornost i trud isplate."Mislim da nam svim nedostaje više dobrih, inspirativnih priča, a CEO konferencija sa svojim vrijednostima predstavlja upravo to. Smatram da svaki govornik treba biti počastvovan pozivom konferencije koja u svom fokusu ima mlade, ja to zaista jesam", poručio je Mujanović.Kao i od samog početka Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje CEO konferenciju u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske.Ovogodišnji partneri CEO konferencije su: Mistral, Coca – Cola HBC B-H, EuroExpress, Inside by Ećo, ID-S Consulting, Institut za razvoj mladih – KULT, MANIA, PwC Bosna i Hercegovina, Violeta, Blow Up, AT Store, Bimal, Vijeće stranih investitora u BiH, Centar za promociju civilnog društva – CPCD, Centar za poslovnu edukaciju, Klas, Sunnyland, Stomatološka ordinacija "dr Muhamed Tafi“, UN – Volonteri Ujedinjenih nacija, Vispak, KIA Motors BiH, Autoškola "LifeLine", Kamerni Teatar 55, Mate Naklada i Bejtovic Communications.Prijave za CEO konferenciju su otvorene do petka, 19. maja 2017. godine do 17 časova, a prijaviti se možete putem sljedećeg linka: http://ceokonferencija.com/Prijave/BIH/ Take Action. Now.