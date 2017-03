Tokom 2015. godine Toyota je sve svoje aktivnosti u autosportu objedinila u TOYOTA GAZOO Racing i postavila automobilizam kao osnovu u svojoj posvećenosti konstruisanju sve boljih automobila.

Spektakularan povratak Toyote u WRC

Inspirisani da pobijede na trci 24 sata Le Mansa

Aktivnosti TOYOTA GAZOO Racing tima fokusirane su na tri osnovna elementa: razvoj automobila, unaprijeđenja inženjera i razmjenu uzbuđenja sportske vožnje sa klijentima i fanovima.Učestvovanjem u zahtjevnim takmičenjima kakvi su FIA Svjetski reli šampionat (WRC) i FIA Svjetski šampionat izdržljivosti (WEC), Toyota pomjera granice svojih automobila, u težnji da konstruiše sve bolje automobile. Pored ova dva glavna "fronta", TOYOTA GAZOO Racing Južnoafrička republika, koja dijeli istu viziju sa TOYOTA GAZOO Racing, takmiči se i na zahtjevnom reliju Dakar.Od glatkog asfalta do grubih neasfaltiranih puteva, WRC je nemilosrdno trkanje velikim brzinama kroz skoro svaki mogući tip javnog puta na svijetu. Na ovom intezivnom trkanju punim gasom, vozači sve vrijeme moraju da procjenjuju kakva je podloga.Konstruisati automobil za svjetski reli je sve samo ne puka teorija. Poenta je pripremiti automobil tako da može da se vozi na limitu na svakoj vrsti podloge, koristeći se znanjem "iz prve ruke". Sa ovim na umu TOYOTA GAZOO Racing se nakon 17 godina odsustvovanja vratio u WRC.Timom rukovodi jedan od najboljih relijaša ikada, Tommi Makinen, četvorostruki šampion FIA Svjetskog reli šampionata, dok jak vozački tandem čine Jari-Matti Latvala, jedan od najbržih reli vozača na svijetu, kao i izuzetno iskusni Juho Hanninen. TOYOTA GAZOO Racing sa ovim triom iskusnih i brzih Finaca ima sve neophodne sastojke za uzbudljiv izazov.Tokom više od godinu dana, tim je skupio hiljade sati u radionicama, test-programima širom Evrope, sve sa ciljem da budu spremni za reli Monte Carlo.Toyota je imala velikog uspjeha u reliju u prošlosti, ali danas projekat Yaris WRC ipak predstavlja potpuno novo poglavlje u bogatoj i raznovrsnoj trkačkoj istoriji kompanije. Posvećeni konstruisanju sve boljih automobila kroz iskustva stečena u autosportu, TOYOTA GAZOO Racing tim je u 2017. godini očekivao i planirao samo provjeru svog nivoa konkurentnosti, određivanje pravca daljeg razvoja automobila i učenje kroz ostvarene rezultate.Ipak, početak je bio veoma pozitivan, iznad svih očekivanja. Na svom debiju Jari-Matti Latvala i njegov suvozač Mikka Anttilla završili su reli Monte Carlo na drugom mjestu, dok su Juho Hanninen i Kaj Lindstrom stigli na 16. mjesto, osvojivši važne poene posljednjeg dana na Power Stage-u.U reliju Švedske, rezultat je bio još bolji, jer je Latvala zabilježio prvu pobjedu za TOYOTA GAZOO Racing WRT, a Hanninen osvojio još važnih poena. Tim je trenutno drugi u šampionatu konstruktora, dok Latvala vodi u šampionatu vozača.Naredna stanica Svjetskog reli šampionata, treća runda, je reli Meksiko, koji se vozi od 9. do 12. marta. To će biti prvi test na zemljanoj podlozi i prvi reli koji se vozi na visokim temperaturama, sa dijelovima staze na izuzetno visokoj nadmorskoj visini, gdje motor ostaje bez dovoljno kisika. To je još jedan potpuno novi izazov za TOYOTA GAZOO racing.Suočeni sa teškom sezonom u Svjetskom šampionatu izdržljivosti 2016. godine, u kojoj je malo nedostajalo do pobjede na Spa Francorchamps i Le Mansu, TOYOTA GAZOO Racing je godinu poslije devet trka završila sa sedam osvojenih podijuma, 229 poena, a TS050 HYBRID je zauzeo treće mjesto u šampionatu konstruktora.Ove godine, tim ulazi u novu sezonu snažniji nego ranije, spreman da se bori za prvo mjesto.Kako bi pokazala posvećenost trkama izdržljivosti i povećala šanse da pobedi na trci 24 sata Le Mansa, tim će nastupati sa tri TS050 HYBRID prototipa LMP1 na trci 6 sati Spa-Francorchamps i 24 sata Le Mansa.Argentinac Jose Maria Lopez pridružio se WEC pobjednicima kakvi su Mike Convay i Kamui Kobayashi u TS050 HYBRID sa brojem 7. Jose Maria, koji ima 33 godine, bio je pobednik u trkama GP2, pre nego što je prešao u WTCC gde je dominantno osvojio tri titule šampiona u zadnje tri sezone.Šampioni WEC šampionata 2014. Sebastien Buemi i Anthony Davidson će u prototipu sa brojem 8 ponovo imati pojačanje u liku Kazuki Nakajime, koji je jedini japanski vozač koji je na Le Mansu osvojio najbolju startnu poziciju.Stephane Sarrazin, koji je sa Toyotom dva puta bio drugi na Le Mansu, vodiće ekipu u trećem automobilu. Identitet timskih kolega koje će mu se pridružiti u prototipu sa brojem 9 će biti saopšten tokom marta, dok će unaprijeđeni TS050 HYBRID biti predstavljen na TOYOTA GAZOO Racing WEC konferenciji za medije 31. marta u Monzi.