Nakon neplaniranog "curenja" prvih fotografija, utorak je na spektakularnoj svjetskoj premijeri u Stuttgart- Zuffenhausenu otkriven novi Porsche Cayenne. Treća generacija ovog uspješnog modela od kojeg je od 2002.godine do danas prodato više od 760.000 primjeraka, potpuno je novi model.

Cayenne će još više nego do sada kombinovati tipične Porscheove performanse sa praktičnom upotrebljivošću. Pored bogatije serijske opreme, Cayenne je zahvaljujući lakoj konstrukciji lakši za 65 kg. Za početak su u ponudi dva 6-cilindarska benzinska motora sa turbo punjačima, i to sa 340 KS (Cayenne) i 440 KS (Cayenne S). Cayenne S dostiže brzinu od 265 km/h i ubrzava od 0 do 100 km/h za manje od pet sekundi.



“Potpuno smo redizajnirali naš uspješni model. Usavršili smo ga po svim aspektima. Cayenne je takođe digitaliziran i umrežen kako bi pratio trendove”, tvrdi Oliver Blume, Predsjednik Izvršnog odbora Porsche AG. Porsche je takođe značajno unaprijedio vanjski izgled Cayenne-a . “Naš primarni cilj bio je da naglasimo karakter vozila kako bi bio još više Porsche i još više Cayenne nego do sada. Novi Cayenne je precizniji, elegantniji, više sportski i izražajniji”, rekao je Michael Mauer, Direktor Odjela za dizajn pri Porsche AG, koji je otkrio novi Cayenne skupa sa dizajnerima Peter Varga (Spoljni dizajn) i Ivo van Hulten (Unutrašnji dizajn).



Treća generacija ovog SUV-a je potpuno novi model. Moćni turbo motori, novi 8-stepeni Tiptronic S mjenjač, novi sistem podvozja i inovativni Porsche Advanced Cockpit displej sa potpunom povezivošću postavlja aspekte sportske vožnje i komfora na viši stepen. Novi Cayenne se bazira na ikoni sportske vožnje, 911 Carreri.



Proširena serijska oprema na novom Cayenne-u sada obuhvata: PCM modul & navigaciju, prednje i stražnje parking senzore, komfort sjedišta sa 8 pozicija (električna), kožna sjedišta, automatsko otvaranje poklopca prtljažnika, multi-funkcionalni upravljač, električne preklopive i grijane retrovizore, connect Plus sistem, LED farove, 19" Cayenne ALU felge, 10 Hi-Fi zvučnika, 150W USB u prednjem naslonu sa konekcijom i USB punjači u zadnjem naslonu za ruku.



Novi Porsche Cayenne se u Bosni i Hercegovini očekuje krajem ove godine. Bazni model Cayenne (2995 cm3) V6 sa 340 KS bit će dostupan po cijeni od 143.500 KM, dok će Cayenne S (2894 cm3) V6 sa 440 KS koštati 176.500 KM do registracije.