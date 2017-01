Trumpove mjere zabrane na djelu: Uprkos vizama dvojica Iračana zadržani na aerodromu u New Yorku

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u petak potpisao dokument kojim se zabranjuje ulazak u SAD za državljane iz sedam, većinski muslimanskih zemalja, prvi problemi su već počeli.

Naime, dvojica Iračana pritvoreni su na Međunarodnom aerodromu J.F.Kennedy u New Yorku, jer dolaze iz Iraka, odnosno zemlje koja je na "Trumpovoj crnoj listi".Khalid Darweesh i Haider Sameer Abdukkhaleq tehnički nisu migranti, već su u SAD stigli na osnovu ranije izdatih viza. Trumpova zabrana ulaska za muslimane iz sedam zemalja, ima i određene olakšice, ali da bi nekome bio dozvoljen ulazak u SAD iz tih zemalja mora dobiti posebnu dozvolu, a u ovoj fazi još uvijek nije jasno kako će se to razvijati.Osim toga na aerodromu i Kairu je zadržano šest osoba iz Iraka i jedna iz Jemena, koje su putovale za SAD i kojima nije bilo dozvoljeno da se ukrcaju na avion, nakon što su nadležni u Kairu kontaktirali kolege s aerodroma u New Yorku. Podsjećamo , američki predsjednik Donald Trump zabranio je sirijskim izbjeglicama ulazak u SAD. Zabranu ulaska u državu u trajanju od 90 dana dobili su i svi državljani Iraka, Sirije, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Zabrana se ne odnosi jedino na posebne kategorije kao što su diplomate.Nijedan državljanin ovih sedam zemalja u naredna tri mjeseca neće moći dobiti vizu za Ameriku. Trump je ove mjere opisao kao nastojanja da "radikalne islamske teroriste drži van SAD-a".