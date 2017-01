Trump zabranio ulazak u SAD svim državljanima sedam muslimanskih zemalja, osude stižu sa svih strana

Američki predsjednik Donald Trump zabranio je sirijskim izbjeglicama ulazak u SAD, ali to nije sve. Zabranu ulaska u državu u trajanju od 90 dana dobili su svi državljani Iraka, Sirije, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Zabrana se ne odnosi jedino na posebne kategorije kao što su diplomate.

Američki predsjednik Donald Trump zabranio je sirijskim izbjeglicama ulazak u SAD, ali to nije sve. Zabranu ulaska u državu u trajanju od 90 dana dobili su svi državljani Iraka, Sirije, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Zabrana se ne odnosi jedino na posebne kategorije kao što su diplomate.

Was just told of another Iranian student with multiple entry visa who was denied entry as she returned to the US from from Europe #MuslimBan — Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2017

Confirmed: Iran's Asghar Farhadi won't be let into the US to attend Oscar's. He's nominated for best foreign language film...#MuslimBan — Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2017

Nijedan državljanin ovih sedam zemalja u naredna tri mjeseca neće moći dobiti vizu za Ameriku. Trump je ove mjere opisao kao nastojanja da "radikalne islamske teroriste drži van SAD-a"."Uspostavio sam nove mjere provjera kako bismo zadržali radikalne islamske teroriste van granica SAD-a. U svojoj zemlji želimo samo one koji je podržavaju i vole", kazao je Trump.Sirijskim izbjeglicama ulazak u SAD je zabranjen sve dok se ne dese "značajne promjene", a osude zbog ovakve odluke stižu sa svih strana. Trumpova administracija je objasnila da je ovakva zabrana izdata kako bi nova administracija razvila metode dodatne sigurnosne provjere osoba koje u SAD dolaze iz rizičnih zemalja."Da ne bi došlo do zabune, ovo je zabrana ulaska za muslimane. Za vrijeme holokausta u našu zemlju nismo pustili izbjeglice kao što je Anne Frank. Ne smijemo dozvoliti da se historija ponovi", kazala je senatorica iz reda demokrata Kamala Harris.Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio kazao je da je "duboko ožalošćen jer je predsjednik poslao sramotno drugačiju poruku" od pravih uvjerenja u SAD-u.Malala Yousafzai, tinejdžerka koja je dobila Nobelovu nagradu za mir i koju su Talibani upucali zbog zalaganja za obrazovanje žena u Pakistanu, kazala je da joj je srce slomljeno."Amerika okreće leđa ponosnoj historiji primanja izbjeglica i imigranata, ljudi koji su pomogli u izgradnji zemlje, koji su spremni naporno raditi u zamjenu za poštenu priliku za novi život", kazala je Malala.Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg je napisao da je zabrinut zbog predsjednikovih odluka jer je i sam, kao i mnogi Amerikanci, potomak doseljenika.Čelnik organizacije American Civil Liberties Union (ACLU) Anthony Romero osudio je Trumpovu odluku nazvavši je diskriminacijom muslimana.BBC-jev dopisnik Joe Lynam navodi da Trumpove mjere znače da se hiljade ljudi iz Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije neće moći ukrcati na letove za SAD čak i ako imaju zelenu kartu. Već su se pojavili izvještaji o putnicima ovih zemalja koji su vraćeni s aerodroma kada su se pokušali ukrcati u avione. Američko-arapski odbor za diskiminaciju je istakao da su među tim ljudima vlasnici zelenih karti i ranije izdatih viza. Osobama koje imaju državljanstvo nekih od sedam zemalja, a koji žive u SAD-u, savjetovano je da ne napuštaju zemlju.Irački novinar koji živi u SAD-u Mohammed al-Rawi napisao je na Facebooku da njegovom ocu nije dozvoljeno da se ukrca u avion koji iz Katara leti u Los Angeles. Iz Nacionalnog iransko-američkog vijeća su kazali da su zatrpani pozivima ljudi koji ne znaju šta da rade. Najavili su i tužbu u kojoj će zahtjevati ocjenu ustavnosti Trumpovog naloga. Pored ocjene ustavnosti, Trumpovu naredbu može opozvati i kongres, ali je lider republikanse većine Paul Ryan već javno podržao Trumpovu odluku."Iranska studentica koja ima nekoliko viza za SAD nije mogla ući u državu iz Evrope. Uposlenici na granicama priznaju da nisu sretni zbog ove situacije i ističu da su upute koje su dobili nejasne i zbunjujuće. Vlasnicima zelenih karti je dozvoljen samo jedan telefonski poziv, a kontrola je brutalna. Nekima od njih je dozvoljen ulaz, a nekim nije, zavisi od slučaja do slučaja", napisao je na Twitteru Trita Parsi osnivač Vijeća.U uputama koje stoje na stranici Nacionalnog iransko-američkog vijeća stoji da u SAD neće moći ući nijedan državljanin Irana koji ima validnu američki vizu, kao ni oni koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno iransko. To znači da u SAD neće moći ući iranski reditelj i Oscarovac Asghar Farhadi čiji je film ove godine nominovan za najbolji strani film. Ova informacija je potvrđena iz Vijeća.Pored osnivača Facebooka, zabrinutost su izrazile i druge tehnološke kompanije. Google je izrazio zabrinutost zbog ovakve odluke koja bi mogla imati dalekosežne posljedice.