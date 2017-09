Theresa May: Potez Sjeverne Koreje je nesmotrena i neprihvatljiva prijetnja međunarodnoj zajednici

Foto: EPA

Najnovije testiranje nuklearnog oružja Sjeverne Koreje britanska premijerka Teresa May nazvala je nesmotrenim i neprihvatljivim potezom.

"Posljednja akcija Sjeverne Koreje je nesmotrena i predstavlja neprihvatljivu prijetnju međunarodnoj zajednici", kazala je May.



May je o ovoj temi ranije ove sedmice razgovarala sa japanskim predsjednikom.



"Ponavljam poziv koji smo zajedno uputili, uključujući ubrzanje provedbe postojećih sankcija i hitan zahtjev da Vijeće sigurnosti UN-a uvede nove mjere. Sad je ovo još hitnije. Međunarodna zajednica je osudila testiranje nukleranog oružja i mora se okupiti kako bi povećala pritisak na čelnike Sjevrne Koreje da zaustave svoje destabilizacijske akcije#, rekla je May.



Podsjećamo, Sjeverna Koreja je ranije saopćia da je uspješno testirala hidrogensku bombu koja se može staviti u interkontinentalni balistički projektil, a japanski ministar odbrane Itsunori Onodera je izjavio da je bomba imala snagu eksplozije koja je ekvivalent od oko 70 kilotona.