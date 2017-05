Sjeverna Koreja uspješno testirala balistički projektil

Ilustracija (Foto: EPA)

Sjeverna Koreja objavila je u ponedjeljak da je uspješno lansirala novi tip balističkog projektila za koji tvrdi da je u stanju da nosi nuklearnu bojevu glavu, javila je državna novinska agencija KCNA.

Agencija prenosi da je na jučerašnjem testiranju, kome je prisustvovao sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un, testirana "nova srednje dugometna raketa tipa zemlja - zemlja".



Kim je upozorio Sjedinjene Države da ne "zanemaruju ili pogrešno procjenjuju realnost da su njihova teritorija i pacifičke operacije u dohvatu rakete", navodi KCNA.



Projektil "Hwasong-12" letio je 787 kilometara i dostigao je visinu 2.100 kilometara.



Raketa je uspješno lansirana, sudeći po KCNA, koja dodaje da je ispaljena iz visokog ugla "uzimajući u obzir sigurnost susjednih zemalja".



"Testiranje je imalo za cilj potvrdu taktičkih i tehničkih specifikacija novostvorene balističke rakete koja je u stanju da prenosi veliku nuklearnu bojevu glavu", javila je KCNA.



Testiranje, ipak, "nije predstavljalo prijetnju po Sjevernu Ameriku", saopćila je američka Pacifička komanda.



U intervjuu za program This Week,” američke TV mreže ABC, američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da je Kim "u stanju paranoje".



"On je izuzetno zabrinut svim i svačim oko njega", kazala je Haley.



"Nema nikakvog opravdanja za sjevernokorejske akcije. To je bilo u blizini Rusije. Kina ne može očekivati dijalog. Prijetnja je stvarna", dodala je.



Sjevernokorejska raketna proba uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je novi južnokorejski predsjednik Moon Jae In, koji je pozvao na tješnju saradnju sa Sjeverom, inauguriran u Seulu.



Moon je izjavio da raketna proba predstavlja očigledno kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i da je "težak izazov" sigurnosti u regiji.



Također je naredio vojsci da ubrza postavljanje južnokorejskog sistema proturaketne odbrane KAMD.



Japanski premijer Shinzo Abe nazvao je posljednje testiranje "apsolutno neprihvatljivim" dok je Bijela kuća nazvala Sjevernu Koreju "flagrantnom prijetnjom" i pozvala je na oštrije sankcije.



Napetosti na Korejskom poluotoku pojačale su se u posljednjim sedmicama zbog nuklearnog programa Pyongyanga i raketnih proba, kao i prijetnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD mogle poduzeti jednostranu akciju u znak odmazde.



Sistem raketne odbrane THAAD koji su razmjestile SAD u Južnoj Koreji u ovoj godini - koji je izazvao napetosti s Kinom - postao je operativan u ovom mjesecu, prenosi dpa.