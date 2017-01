Ruski parlamentarci podržali zakon koji smanjuje kazne za nasilje u porodici

Unatoč negodovanju aktivista za zaštitu ljudskih prava, ruski parlamentarci su podržali u drugom čitanju kontroverzni prijedlog zakona koji umanjuje kazne za neke oblike nasilja u porodici, prenosi The Guardian.

Foto: EPA

Amandmani smanjuju kazne za nasilje nad članovima porodice, uključujući supružnike i djecu, ukoliko je to prvi prekršaj i ne uključuje ozbiljne povrede.



Amnesty International je prošle sedmice apelirao na ruski parlament da ne usvaja ovaj prijedlog zakona, nazvavši ga "odvratnim pokušajem banaliziranja nasilja u porodici".



Vlasti u Moskvi su ove sedmice odbile dati dozvolu za organizaciju protestnog skupa pod sloganom "Zaustavite nasilje u porodici; monstrumi trebaju biti u zatvoru".



Nakon što je danas usvojen, ovaj prijedlog mora proći kroz treće čitanje koje se očekuje u petak, prije nego što se proslijedi u viši dom, a zatim i predsjedniku Vladimiru Putinu za konačni potpis.



Predlagači zakona tvrde da ova nova mjera ukida pravnu anomaliju i smanjuje nasilje u porodici dajući šansu zlostavljačima koji to prvi put čine da se rehabilitiraju.



"Ako ošamarite svoje zločesto dijete, rizikujete da dobijete do dvije godine zatvora. Ako vaš komšija uradi isto, dobit će samo novčanu kaznu", napisala je na svojoj stranici jedna od predlagača, senatorica Yelena Mizulina.