Predsjednik rumunske vodeće partije rekao je u subotu da bi vlada mogla promijeniti mišljenje o kontroverznom dekretu koji je uzrokovao najveće proteste još od 1989. godine.

Liviu Dragnea, čelnik ljevičarskog PSD-a, kazao je za DC News da će se sastati sa premijerom Sorinom Grindeanuom kako bi mu predložio rješenje problema.



"Moguće je da ćemo razgovarati o povlačenju dekreta ukoliko premijer na to pristane", kazao je Dragnea.



Komentar Dragnea dolazi nakon nekoliko dana pritiska kojeg vrši na stotine hiljada građana koji na ulicama rumunskih gradova pokazuju nezadovoljstvo posljednjom odlukom državne vlade.



Podsjećamo, kontroverzni dekret podrazumijeva dekriminaliziranje zloupotrebe službenog položaja u kojem nastala šteta iznosi manje od 44.000 eura. Odluka bi donijela korist za desetak osuđenih korumpiranih službenika, ali i za samog Dragnea kojem se sudi za zloupotrebu položaja.



Nedugo nakon što je vijest o dekretu 31. januara došla do medija, građani su organizovali masovne proteste koji ne jenjavaju.



Odluka je podijelila rumunsku vlast. S jedne strane su Dragnea i Grindeanuo koji još uvijek brane odluku, dok je sama vlada do te mjere podijeljena da su se određeni ministri u potpunosti distancirali od premijera. Štaviše, sam predsjednik Rumunije je pozvao Grindeanuoa da povuče odluku.