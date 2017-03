Putin: Uvažiti zahtjeve Međunarodne antidoping agencije

Foto: EPA

Rusija treba da uvaži zahtjeve Međunarodne antidoping agencije/WADA/ jer je aktuelni antidoping sistem u Rusiji neuspješan, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku povodom priprema za Univerzijadu 2019. godine.

Rusija treba da uvaži zahtjeve Međunarodne antidoping agencije/WADA/ jer je aktuelni antidoping sistem u Rusiji neuspješan, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku povodom priprema za Univerzijadu 2019. godine.

"Najvažnije je da obratimo pažnju na aktivnosti nezavisne McLarenove komisije, uprkos manama, zato što treba da priznamo da je u nekim slučajevima doping zaista detektovan, a doping je potpuno neprihvatljiv. To znači da je aktuelni ruski antidoping sistem neuspješan i to je naša krivica", rekao je Putin, a prenio TASS.



On je ponovio da "nikada nije bilo institucionane zavjere da se prikriju pozitivni rezultati testova dopinga u Rusiji" i da toga "nikada neće biti".



"Naprotiv, bit će jedino borbe protiv dopinga", naglasio je ruski predsjednik.



On je dodao da očekuje da će Istražna komisija zaključiti relavantnu istragu i utvrditi ko su odgovorna lica.