Nastavljena hapšenja zbog ubistva polubrata Kim Jong-una

Državljanin Sjeverne Koreje uhapšen je zbog sumnje u povezanost sa ubistvom Kim Jong-nama, polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, saopćila je malezijska policija, a prenosi BBC.

Jedna od osumnjičenih djevojaka

Kako javljaju lokalni mediji, riječ je o 46-godišnjem Riu Jong Cholu. Pored njega, priveden je još jedan muškarac i dvije žene od kojih je jedan sa sobom nosila vijetnamski pasoš.



Mediji su ranije objavili kako je ime jedne od privedenih žena Siti Aisyah koja se branila tvrdnjom kako je mislila da učestvuje u šali.



Dvadesetpetogodišnjakinja je dobila novac da učestvuje u pranku popularnog showa "Just For Luaghs". Osumnjičena je rekla kako su ona i još jedna žena imale zadatak da se približe muškarcima i prskaju ih vodom u oči.



Druga žena je identifikovana kao Vijetnamka Doan Thi Huong. Južnokorejski i malezijski mediji objavili su fotografiju djevojke za koju se još uvijek ne zna da li je jedna od privedenih ili je riječ o osobi za kojom se još traga.



Podsjećamo, policija vjeruje da je Kim Jong-nam ubijen uz pomoć otrova smještenog u sadržaju spreja koji je izložen njegovom licu. Ubistvo se desilo na aerodromu u Kuala Lumpuru gdje se Kim priprema za let za Macau.



Pored popularne spekulacije da iza ubistva Kim Jong-nama stoji Sjeverna Koreja i njegov polubrat, za to još uvijek nema dovoljno jakih dolaza.