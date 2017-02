Mediteran prešlo 26.000 djece: Na putu ka boljoj budućnosti trpe seksualno nasilje i zlostavljanje

Foto: AFP

Ujedinjeni narodi upozorili su na to da veliki broj djece i dalje rizikuje svoje živote odlazeći na opasni put iz Libije u Italiju.

UNICEF je saopćio kako je blizu 26.000 djece, većina bez pratnje odraslih, prešlo Sredozemno more prošle godine. Većina ih je pretrpjela nasilje i seksualno zlostavljanje dok su bili u rukama krijumčara. Ali djeca rijetko prijavljuju ovo jer se plaše deportacije i hapšenja.



Agencija upozorava i na to da nemaju dovoljno hrane, vode i medicinske njege u libijskim pritvornim centrima.



Ova djeca koja putuju sama su postala dio tragične porodične priče masovne migracije koja se dešava već dvije godine. Dok mnogi eksperti govore o tome koliko je opasno putovati ovom rutom preko mora, privatni krijumčari tvrde suprotno.



U posljednjem izvještaju UNICEF-a "Smrtonosno putovanje djece" koje sadrži užasne detalje, govori se o djeci koja su postala robovi, seksualnom zlostavljanju i ranjivosti te djece na putu ka Italiji.



Devetogodišnju djevojčicu Kamis na put je poslala majka iz Nigerije. Nakon što su prošli pustinju u kojoj je preminuo jedan muškarac, uslijedilo je dramatično spašavanje na moru. Završili su u pritvoru u libijskom gradu Sabratha.



"Tukli su nas svaki dan. Nije bilo vode. Mjesto je bilo veoma tužno. Nije bilo ničega", rekla je Kamis istraživačima.



Polovina ispitane djece i žena su doživjeli seksualno zlostavljanje tokom migracije i to više puta na različitim lokacijama, navodi se u izvještaju. Najčešće se to događalo na granicama i kontrolnim punktovima. Napadači su osobe u uniformama. Trećina zlostavljanja događa se u Libiji koja ima 34 centra za pritvor.



"Ovim centrima upravljaju militanti, što nas zabrinjava. Mnogo zlostavljanja se događa, a mi imamo vrlo ograničen pristup", rekli su iz UNICEF-a.



Siromaštvo je glavni razlog zbog kojeg djeca i odrasli odlaze iz svojih zemalja.



"Želio sam preći more, pronaći posao, raditi naporno da zaradim novac kojim bih pomogao petorici braće koja su ostala kući", rekao je 14-godišnji Issaa.



Njegov otac je sakupljao novac za ovaj put, poslao ga i poželio mu sreću. Već 2,5 godine se nalazi u pritvoru.