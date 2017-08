Najmanje 13 osoba je smrtno stradalo, dok ih je više od 50 povrijeđeno danas popodne kada je u centru Barcelone kombi uletio među pješake. Španski mediji javljaju da policija traga za vozačem koji je pobjegao pješke, a policija je slučaj nazvana terorističkim napadom.

En estos momentos datos provisionales: una víctima mortal y 32 heridos#Barcelona — Mossos (@mossos) August 17, 2017

Something is happening in #Barcelona now. Portaferrissa street now. People running and businesses closing. pic.twitter.com/blzKrBnjEC — David Palacios Rubio (@_DavidPalacios) August 17, 2017

Van rams into crowds in #Ramblas area in #Barcelona, several injured, Spanish police say pic.twitter.com/1DlfyN4ipX — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) August 17, 2017

In #Barcelona van reportedly plowed into a crowd of ppl in busy outdoor mall (Rambla de Catalunya). Police on scene pic.twitter.com/Z9n3uvFmWy — Kevin Rincon (@KevRincon) August 17, 2017

People are in panic following the truck raming into the crowd in #Barcelona. Many injuredpic.twitter.com/tqCF9l6oEs — Vocal Europe (@thevocaleurope) August 17, 2017

Las Ramblas je centralni bulevar koji se proteže u dužini od 1,2 kilometra kroz centar Barcelone, od Trga Katalonije (Placa de Catalunya) do spomenika Christopheru Columbusu na moru. Na ovom prostoru se nalazi veliki broj trgovina, barova i restorana te je veoma popularan među turistima. Zbog velikog broja pješaka koji tuda šetaju Gradsko vijeće Barcelone ograničilo je saobraćaj.

21:00 - Policija evakuiše sve koji su bili zatvoreni u prodavnicama i restoranima kad je napad počeo.20:55 - Napad su osudili brojni državnici svijeta, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britansku premijerku Theresu May i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.20:45 - Policija je objavila fotografiju osumnjičenog za napad i potvrdila 13 smrtnih slučajeva.19:40 - Ulice u centru Barcelone su skoro u potpunosti prazne. Još uvijek nisu poznate informacije o napadaču niti motivima, a španski mediji javljaju da je vozilo kojim je napad izvršen u Barceloni unajmio muškarac pod imenom Driss Oukabir.19:29 - Španski mediji javljaju da se broj poginulih popeo na 13, a da su 32 osobe povrijeđene, od kojih 10 teško. Policija je zasad potvrdila jedan smrtni slučaj.19:20 - Televizijski snimci prikazuju da je kombi pokosio pješake krećući se "cik-cak" u dužini od 500 metara.18:37 - Katalonska policija je objavila da se najvjerovatnije radi o terorističkom napadu , a El Pais javlja da tragaju za muškarcem visokom 170 cm, koji na sebi ima bijelo-plavu majicu na pruge.18:00 - Svjedoci kažu da je bijeli kombi uletio među pješake, a prema nekim svjedočenjima dvojica naoružanih muškaraca potom su ušla u obližnji restoran. Povrijeđenima su u pomoć priskočili svjedoci i policija.17:50 - Spasilačke službe poručuju svima da se drže podalje od Placa Catalunyje.17:45 - Na glavnom šetalištu i popularnom turističkom odredištu, ulici La Rambla ljudi su snimljeni kako vrište i bježe u panici. Metro je zatvoren, a policijska istraga je u toku. U videoprilogu javne televizije RTVE prikazane su tri osobe kako leže na ulici.