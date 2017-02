Juncker: Britaniji će biti ispostavljen "papren" račun za napuštanje Unije

O budućim odnosima između Evropske unije i Velike Britanije trebat će godinama pregovarati, a Britaniji će biti ispostavljen "papren" račun za napuštanje Unije, upozorio je u utorak predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Foto: EPA

"Bit će to teški pregovori o modalititetima izlaska i arhitekturi budućih odnosa koji će trajati godinama. Britanci trebaju znati i oni već znaju da to neće biti po sniženoj cijeni ili besplatno. Britanci će morati poštovati obaveze koje su preuzeli. Račun će biti, malo vulgarno rečeno, papren", izjavio je Juncker pred zastupnicima oba doma belgijskog parlamenta te belgijskim zastupnicima u Evropskom parlamentu.



Iako zasad nema službene procjene i Komisija ne želi spomenuti nijednu konkretnu brojku, u Briselu se spominje da bi račun koji bi mogao biti ispostavljen Velikoj Britaniji mogao dosegnuti oko 60 milijardi eura, što odgovara obavezama koje je London preuzeo prema budžetu EU-a.



"Trebamo riješiti ovu stvar, ne s negativnim osjećajima u srcu, nego znajući da kontinent puno duguje Velikoj Britaniji. Bez Churcilla ne bismo bili ovdje i to se ne smije zaboraviti. Ali, ne treba biti ni naivan", rekao je Juncker.



Ponovio je da onaj ko hoće uživati prednosti jedinstvenog evropskog tržišta mora poštovati četiri temeljne slobode na kojima to tržište počiva, uključujući i slobodu kretanja radnika.



Masovni dolazak radnika iz istočnih članica EU-a smatra se jednim od glavnih razloga što su se Britanci na referendumu odlučili za napuštanje Unije.



Juncker je još jednom ponovio da je tužan zbog odlaska Velike Britanije te da njezin odlazak predstavlja krizu koja se tiče svih u EU-u, prenosi Hina.