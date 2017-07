Hillary Clinton izdaje knjigu "Šta se desilo" o zapanjujućem porazu od Trumpa

Hillary Clinton (Foto: EPA)

Hillary Clinton nazvala je svoju novu knjigu "Šta se desilo" i obećala je otvorenost bez presedana dok piše o zapanjujućem porazu u prošloj godini od Donalda Trumpa.

"U prošlosti, iz razloga koje želim objasniti, osjećala sam da moram biti pažljiva u javnosti. To je bilo kao da hodam po žici bez mreže ispod nje. Sada raspuštam stražu", piše Clinton u uvodu koji je objavila njena izdavačka kuća Simon & Schuster.



Simon & Schuster u četvrtak je saopćio za Associated Press da će knjiga Hillary Clinton biti krajnje lično djelo koje je također "poučna priča" o ruskom miješanju u prošlogodišnje izbore i njenoj (ruskoj) prijetnji demokratiji.



U javnim izjavama od prošle jeseni, Clinton je navodila Rusiju kao faktor u njenom porazu od republikanskog suparnika, kao i pismo ondašnjeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja manje od dvije sedmice uoči izbora.



U Comeyevom pismu Kongresu 28. oktobra navodi se da je FBI "saznao o postojanju e-mailova koji su izgleda značajni za istragu" na privatnom serveru koji je Clinton koristila dok je bila državna sekretarka. Nekoliko dana kasnije Comey je napisao da FBI nije saznao ništa novo.



"Sada bez tereta kandidature, Hillary vas vodi u intenzivno lično iskustvo prve žene koja je bila nominirana za predsjednicu od velike stranke na izborima obilježenim bijesom, seksizmom, vrhuncima koji ostavljaju bez daha i niskim udarcima koji vas razbjesne, obrata čudnijih od onih u romanima, ruskom uplitanju i protivniku koji je prekršio sva pravila", navodi Simon & Schuster.



"Na ovim stranicama ona opisuje kako je to natjecati se protiv Donalda Trumpa, piše o greškama koje je napravila, o tome kako se nosila sa šokantnim i razornim gubitkom, i kako je pronašla snagu da se sabere i vrati se svom životu nakon toga", dodaje izdavačka kuća.



Planirano je da se knjiga "Šta se desilo" pojavi u prodaji 12. septembra.