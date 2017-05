Etiopljanin Tedros Adhanom je novi čelnik Svjetske zdravstvene organizacije

Foto: EPA

Etiopljanin Tedros Adhanom u utorak je izabran za novog čelnika uticajne Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najavljujući da će prodrmati agenciju za koju se smatra da je u potrebi za velikom reformom.

Bivši etiopski ministar zdravstva porazio je Britanca Davida Nabarra i Saniju Nishtar iz Pakistana u utrci za čelništvo nad UN-ovom agencijom za javno zdravstvo.



Rezultat je potvrđen u saopćenju WHO nakon tri kruga glasanja u utorak.



Tedros, 52-godišnji specijalista za malariju, naslijedit će na čelu WHO 1. jula Margaret Chan, porijeklom iz Hong Konga, čiji je deceniju dugi mandat bio iskopromitiran žestoko kritikovanom reakcijom agencije na epidemiju ebole u zapadnoj Africi.



U posljednjem pokušaju da privoli države članice uoči glasanja, Tedros je najavio da će popuniti WHO "radnom snagom svjetske klase" istovremno uvodeći stroge mjere odgovornosti, za koje kritičari tvrde da gorko nedostaju agenciji sa sjedištem u Ženevi.



On je naveo uvrštavanje univerzalne zdravstvene zaštite, posebno u najsiromašnijim zemljama svijeta, kao svoj vodeći prioritet.



Tedros je izjavio da odbija "prihvatiti da ljudi trebaju umrijeti samo zato što su siromašni".



WHO je možda najuticajnija agencija UN-a, nadležna za hitnu reakciju i oblikovanje osnovnih politika u suočavnju s najvećim zdravstenim izazovima.



Tedros će biti prvi Afrikanac koji će predvoditi WHO i ima jednoglasnu pofdršku Afričke unije, koja tvrdi da taj kontinent zaslužuje priliku da predvodi agenciju, prenosi AFP.