Do predsjedničkih izbora u Francuskoj ostalo još mjesec i po dana

Prvi put u historiji Francuske moglo bi da se dogodi da u drugi krug ne uđu kandidati Republikanske i Socijalističke partije, mišljenje je većine političkih analitičara u svijetu.

Iako kandidatkinja ekstremne desnice Marin Le Pen vodi u anketama, procjenjuje se da neće imati dovoljno glasova za pobjedu.



Od Degolističke Francuske, one tradicionalne, konzervativne i porodične, koju predvodi kandidat Republikanske partije Fransoa Fijon, preko mladomenadžerske koju predstavlja kandidat centra Emanuel Makron, pa do liderke Nacionalnog Fronta Marin Le Pen koja obećava čvrstu ruku prema migrantima i strancima. Francuska bira, a kakvi bi rezultati mogli biti, zanimljive su i procjene naših istočnih susjeda u Srbiji.



"U Francuskoj imate cijepanje po mnogo polja, znači odnos prema migrantima, odnos prema Evropskoj uniji, odnos prema euru. Fijon je trenutno sad uspio da se održi i da desnicu čini koherentnom. Ljevica to nije još uvek uspjela i Makron je tu centar kao nezavisni kandidat", navodi analitičarka Nada Popović Perišić sa Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.



U Francuskoj politici se sve brzo mijenja. Fransoa Fijon, kandidat desnice, je prije nekoliko mjeseci ušao kao autsajder u Republikansku trku, da bi na kraju iza sebe ostavio Sarkozija i Zipea. Ali, onda su stigle afere, između ostalog i to da je fiktivno zaposlio porodicu, uzimajući novac iz budžeta, dok je bio poslanik.



"Moram da kažem da je on uspio da izdrži čitavu medijsku halabuku, pritisak, i u trenucima kada su svi praktično mislili da će biti prinuđen da se povuče, desio se upravo taj miting u nedjelju", kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.



Brojevi pokazuju da su danas izbori, vodila bi Marin Le Pen sa 26 odsto, drugi bi bio Makron sa 24, a treći Fijon sa 19 procenata glasova. Odlučivat će drugi krug.



"Ovo je borba za ulazak u drugi krug, smatra se da Marin Le Pen u stvari ne može da pobijedi u drugom krugu izbora, jer nema dovoljno baze da proširi svoje biračko tijelo", dodaje Zečević.



"Po meni Makron, govorimo o drugom krugu, ima najveću šansu, a sad za koga bih ja glasala to je sad već nešto drugo", navodi Nada Popović Perišić.



Prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 23. april, a drugi za 7. maj, u koji će se ići ako nijedan predsjednički kandidat u prvom ne dobije 50 posto glasova izašlih birača, prenosi B92.