Bajrektarević o izborima u Njemačkoj: Najveća opasnost demokratiji EU je formiranje "gastarbajterskih stranaka"

Anis Bajrektarević

Nakon jučerašnje najskromije pobjede Angele Merkel na parlamentarnim izborima u Njemačkoj u protekle četiri godine te velikog uspjeha krajnjih desničara iz antiimigrantske Alternative za Njemačku, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija u Beču te višegodišnji urednik njujorškog naučnog magazina za Geopolitiku Anis Bajrektarević komentariše za Klix.ba kako su "prenapregnute priče o skromnosti uspjeha narodnjaka i uspjeha nacionalista".

