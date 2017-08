Antirasističi tweet Baracka Obame oborio rekord skupivši više od tri miliona lajkova za tri dana

Antirasistička poruka koju je na svom Twitter profilu objavio bivši američki predsjednik Barack Obama u tri dana prikupila je više od tri miliona lajkova i tako postala tweet s najviše lajkova u historiji.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13. kolovoza 2017.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13. kolovoza 2017.

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13. kolovoza 2017.

Post je objavljen u nedjelju i prikupivši tri miliona lajkova u utorak, oborio je rekord koji je držao post Ariane Grande nakon bombaškog napada u Areni Manchester."Niko nije rođen s urođenom mržnjom prema drugoj osobi zbog boje njene kože ili njenog porijekla ili njene religije", napisao je Obama citirajući preminulog predsjednika Južne Afrike Nelsona Mandelu.Na fotografiji objavljenoj uz post prikazan je Barack kako se igra s bebama različitih rasa.Tweet je objavljen u kontekstu rasističkog nasilja u Charlotessvilleu u Virdžiniji kada je 32-godišnja Heather Heyer ubijena nakon što se James Field automobilom zaletio u grupu demonstranata koji su protestvovali protiv mržnje.Policija je uhapsila Fielda i optužila ga za ubistvo drugog stepena.Obama je autor šest od ukupno deset najpopularnijih tweetova u historiji. Ovaj tweet Obama je popratio i drugim citatima iz Mandeline autobiografske knjige "Duga šetnja do slobode".Reakcija predsjednika Trumpa je u potpunom kontrastu s Obaminim tweetom. Naime, on je obje strane krivio za nasilje, ali i dodao kako na obje strane ima "veoma finih" ljudi.