Američki senator John McCain se počeo opraštati: Ljekari su rekli da imam male šanse protiv raka

Američki senator i bivši kandidat za predsjednika SAD-a John McCain kazao je u intervjuu za CBS-ovu emisiju "60 minuta" kako su prognoze vrlo ozbiljne kada je u pitanju agresivni tumor na mozgu protiv kojeg se bori od ljeta.

"Prognoze su i loše. Neki kažu tri posto, neki 14 posto. To je veoma slabo. Samo sam rekao 'razumijem'. Sada ćemo uraditi šta možemo, s najboljim ljekarima koji će uraditi ono što je u njihovoj moći. U isto vrijeme, slavim dobro proživljen život", kazao je senator.McCain iza sebe ima vrlo životopisnu biografiju, punu uspona, ali i teških trenutaka. Ranjen je u Vijetnamu 1967. godine, a bio je ratni zatvorenik do 1973. godine. Kazao je kako bi volio da mu komemoracija bude održana u Pomorskoj akademiji."Želio bih da samo nekoliko ljudi stane i kaže: 'Ovaj čovjek je služio svojoj zemlji'", rekao je.Operisan je 14. jula kada mu je uklonjen ugrušak krvi iznad lijevog oka, a tkivo je poslano na analizu. Utvrđeno je da je riječ o tumoru mozga poznatom kao glioblastom. Nakon toga poručio je da će služiti svojoj zemlji dok mogne.Na pitanje voditelja da li je osjetio paniku kada su mu ljekari rekli dijagnozu, rekao je: "Ne. Nekada osjetim strah ili sreću, ali čim to osjetim kažem sebi - stani minut, tu si dugo stari čovječe, imao si odličan život, imao si divno iskustvo'", rekao je senator.Senator McCain je u aprilu ove godine posjetio BiH gdje se sastao s članovima Predsjedništva naše zemlje. Pohvalio je napredak BiH u borbi protiv terorizma te izrazio nadu da će se što prije priključiti EU.