Hiljade ljudi nalazi se na aerodromu Luis Muñoz Marín u portorikanskom San Juanu u nadi da će pronaći mjesto na nekom od letova koji su uspostavljeni prema SAD-u u petak.

Aviokompanije su otkazale brojne letove tokom prošle sedmice zbog uragana Maria, a prvi avion sletio je i poletio s ovog aerodroma u petak. Uvjeti na aerodromu nisu humani.



Putnici čekaju na terminalima satima, noć su proveli na aerodromu bez klime ili ventilacije, a operacije se obavljaju zahvaljujući generatorima.



"Kao da je kraj svijeta. Znojimo se. Ne daju nam ni vode", kazao je Andrew Arteaga koji je već peti dan na aerodromu sa svojom suprugom i osmomjesečnom kćerkom.



Oni se pokušavaju vratiti u Orange County, ali Delta Air Lines je otkazao svoj let. United Airlines im je ponudio let svojim avionom besplatno.



Na aerodromu je previše ljudi, a premalo letova. Lete samo dva aviona dnevno. Oluja je uništila radiosistem na kontrolnom tornju, zbog čega piloti lete, odnosno uzlijeću i polijeću na osnovnu onoga što sami vide.



Blizu 300 uposlenika American Airlinesa je otišlo iz Miamija kako bi pomoglo na ovom aerodromu u organizovanju prtljaga putnika i prodavanju karata. S obzirom na to da je kompjuterski sistem još srušen, rezervacije karata se vrše telefonski. Lične karte se provjeravaju uz pomoć lampi.



Omar Carter iz Las Vegasa je bio na odmoru sa suprugom kada je naišao uragan Maria i poharao Portoriko. Od petka dolaze na aerodrom svaki dan, ali njihov let bude otkazan.



"Pokušavamo biti optimistični i doći svojoj kući", rekao je Carter.