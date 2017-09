Veliko nevrijeme praćeno obilnim kišama pogodilo je jutros Zadar i veći dio Zadarske županije.

Veliko nevrijeme praćeno obilnim kišama pogodilo je jutros Zadar i veći dio Zadarske županije.

Stanovnici Zadra pozvani su da ostanu u domovima kako bi se izbjegle gužve zbog zatvorenih i poplavljenih cesta. U Zadru je odgođena i nastava u poslijepodnevnom terminu u svim osnovnim i srednjim školama, piše Index.hr.Komunalno preduzeće Vodovod saopćilo je kako je došlo do zamućenja vode u sistemu vodoopskrbe i potrebno je prokuhati prije upotrebe.Vozila za sanitetski prijevoz Doma zdravlja u Zadru ostala su zarobljena, gotovo u potpunosti pod vodom. U pomoć su pristigli vatrogasci koji ispumpavaju vodu.Iz Opće bolnice u Zadru objavljeno je kako će se, zbog uništenih sala na Odjelu hirurgije, odgoditi operativni zahvati. Dvije sale koje jutros nisu uništene obavljat će samo hitne operativne zahvate.Ministar zdravstva Milan Kujundžić potvrdio je da je obilna kiša tokom jutra poplavila dijelove zadarske bolnice.Kujundžić je novinarima rekao da je veliki broj prostorija u bolnici poplavljen pa je dogovoreno da se, ako bude potrebno, hitni pacijenti prevoze i zbrinjavaju u Gospiću i Šibeniku.Svoja vrata za kupce je na dva dana zatvorio i trgovački centar Supernova. Kako javljaju čitatelji Indexa, tamo je voda u potpunosti potopila garažu i izbila do razine zemlje. Ne zna se koliko je automobila potopljeno u garaži.Potpredsjednik Vlade RH i ministar odbrane Damir Krstičević kazao je kako je u stanje pripravnosti odmah stavljeno 300 vojnika koji se nalaze u vojarni u Benkovcu i vojarni Zemunik."Možemo prevoziti ljude, angažirali smo tehniku, a to su strojevi za raščišćavanje naplavina, ali i pokretne pumpe kapaciteta 700 litara vode u minuti", rekao je Krstičević.Gradonačelnik Zadra Branko Dukić kazao je kako je riječ o veliki štetama, ali da će konkretni podaci biti poznati tek za nekoliko dana."Ne očekuje se više ovako velikih padavina pa će grad normalno funkcionirati. Dolaze vatrogasci iz ostalih županija. Imat ćemo oko 50 crpki pa da infrastrukturu ispraznimo od vode. Puno je kritičnih mjesta pa ćemo prema prioritetima", rekao je gradonačelnik Zadra pohvalivši brzu reakciju nadležnih službi.