Vučić: Prihvatio sam kandidaturu za predsjednika zbog stabilnosti Srbije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prihvatio kandidaturu na predsjedničkim izborima samo zato što želi da se osigura stabilnost i kontinuitet za Srbiju.

"Rekao sam na Predsjedništvu (SNS) da pitanje kandidata nije pitanje kompetencija, ili činjenice da li volite svoj posao, već pitanje važno za budućnost Srbije", rekao je Vučić.



On je dodao da mnogo voli posao predsjednika Vlade i da ga sa ponosom obavlja, ističući da su postignuti značajni rezultati.



"Prvi put poslije Drugog svjetskog rata imate višak u našoj, srpskoj kasi. Je li mislite da to pada s neba? To je rezultat rada. Oni se ujedinjuju kad izgube izbore jer žele nečiju glavu, pa i moju, ali neka mi daju pravo da se borim za to da imam priliku da se borim za rad koji smo napravili", naveo je Vučić.



On je dodao da su posljednjih mjeseci "svi oni koji su uništavali zemlju i doveli je do ivice bankrotstva" željeli da se vrate na vlast.



"Oni nemaju politiku već samo želju da vrate Srbiju na ivicu provalije posle teških reformi koje priznaje svet", naveo je Vučić za RTS.



On je istakao da napredak zemlje ne bi bio moguć bez Tomislava Nikolića koji je imao ulogu u tome.



Vučić je rekao da se nedavno sreo sa Nikolićem, a na pitanje o čemu su razgovarali rekao je da ne želi da govori o njihovom privatnom razgovori.



"I ovi ljudi koji su glasali za mene, glasali bi i za njega. U ovom trenutku je to racionalna odluka. Procjena je da ćemo time lakše da se suprotstavimo onima koji se ujedinjuju da vrate Srbiju unazad", naglasio je premijer.



Vučić je dodao da planira i misli da bi bilo dobro da nastavi da radi zajedno sa Nikolićem.



"Mnogo volim Tomislava Nikolića, mnogo volim svakog, ali najviše volim Srbiju. Mislite da neko sa radošću želi da zamijeni posao koji voli... ali u politici mora da se radi nešto što je potrebno, jer ste vi sluga svojoj zemlji", istakao je Vučić.



"Ukoliko bi postao predsjednik osim što bi žestoko kontrolisao Vladu, pokušao bih da u tom smislu radim ono što je radio Nikolić – da im budem od pomoći, a ne da im stajem na grbaču", naveo je Vučić.



Vučić je rekao da će do raspisivanja izbora nastaviti da obavlja premijerski posao, a kada bude u kampanji, to će biti u neradno vrijeme.



Na pitanje o nasljedniku na mjestu premijera, Vučić je rekao da mu ne pada na pamet o tome da govori.



Predsjedništvo SNS-a donijelo je danas poslije podne zaključak da predloži Glavnom odboru ove stranke da za predsjednika Srbije, kao svog kandidata, istakne Aleksandra Vučića.



Odluka je donesena jednoglasno, saopšteno je iz SNS-a.