SNS odbio Nikolićev prijedlog Vučiću

Potpredsjednik Srpske napredne stranke (SNS) i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da je Predsjedništvo SNS-a odbilo ponudu koju je Tomislav Nikolić uputio Aleksandru Vučiću, a tiče se predsjedničkih izbora.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Ne mogu ići u detalje, ali mogu vam kazati da je Predsjedništvo stranke odbilo ponudu Nikolića Vučiću", prenio je Tanjug izjavio koju je Vučević dao Radio televiziji Vojvodine.



TOkom današnjeg dana srbijanski mediji navodili su kako je nakon objave Vučićeve kandidature, aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio pismo Vučiću u kojem je za sebe zatražio mjesto premijera i mjesto predsjednika SNS-a u zamjenu za podršku na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji.



Vučević je rekao da je odluka Tomislava Nikolića da se kandidira na predsjedničkim izborima "politički neracionalna, ukoliko je uopće tačna".



Prema njegovim riječima, odluka Tomislava Nikolića o kandidaturi, ukoliko je zaista donese, je neodgovorna i stavlja ga u ravan s Vukom Jeremićem i Sašom Jankovićem, i indirektno ga svrstava u krug onih koji žele destabilizirati Srbiju.



"Iskreno, ne mogu zamisliti da će se Tomislav Nikolić svrstati među one koji će destabilizirati Srbiju, a siguran sam da od Aleksandra Vučića nikada nećete čuti nijednu ružnu riječ o Tomislavu Nikoliću, kao što je nećete čuti ni od mene", rekao je Vučević.



Na pitanje novinara smatra li da Tomislav Nikolić može biti faktor nestabilnosti, Vučević je rekao kako Nikolić to može biti, ako se suprotno stavu Glavnog odbora SNS-a, stranke koja ga je, kako je rekao, dovela na mjesto predsjednika Srbije, kandidira na predsjedničkim izborima.



Gradonačelnik Novog Sada naglasio je kako je uvjeren da će Glavni odbor SNS-a, na sutrašnjoj sjednici, prihvatiti jednoglasan prijedlog Predsjedništva te stranke da kandidat SNS-a na predsjedničkim izborima bude Aleksandar Vučić.



Na pitanje znače li brojne izjave i osuda Nikolićeve eventualne kandidature "napad na čovjeka koji je osnivač stranke", Vučević je rekao da jedan čovjek sam nije i ne može biti osnivač stranke i da je SNS osnovalo više hiljada ljudi, među kojima je i on.



Vučević je ocijenio i da nikada veće jedinstvo nije vladalo u SNS i da je podrška Aleksandru Vučiću nepodijeljena te da ta podrška ne predstavlja nikakav udar na Tomislava Nikolića.



"Za mene bi bilo logično da Tomislav Nikolić stane iza kandidature Aleksandra Vučića, jer je to prijedlog Predsjedništva stranke, a uvjeren sam i prijedlog Glavnog odbora i smatram da nije politički odgovoran potez ni prema SNS-u, ni prema Srbiji, ukoliko donese odluku da se kandidira i da ne ispoštuje odluku Glavnog odbora", rekao je Vučević.



Rekao je kako ne isključuje mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, a pojedine kalkulacije koje se pojavljuju u javnosti da od 102 zastupnika SNS-a u srbijanskom paralmentu "40 gleda u Tomislava Nikolića", nazvao je običnim špekulacijama i dodao da je nesporna jedinstvena podrška SNS-ovih zastupnika.



Vučević je kazao i da će kao potpredsjednik SNS-a insistirati da Aleksandar Vučić ostane predsjednik te stranke, jer je, kako je naglasio, Aleksandar Vučić garant stabilnosti i stranke i cijele države.