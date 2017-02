Nikolićeva savjetnica: Nikolić očekuje dogovor, sve ostalo loše po Vučića

"Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje da će sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem postići dogovor koji je u interesu Srbije i ne želi nikakve podjele", izjavila je danas savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak, dodavši kako bi svako drugo rješenje bilo loše i za Vučića, i za Srbiju.

Foto: EPA

"Građani očekuju jedinstvo i slogu, i jednostrane odluke štete čitavoj Srbiji. Snaga povjerenja građana ga obavezuje da nastavi aktivno sudjelovati u izvršnoj vlasti", izjavila je Pak za Sputnjik, prenosi Tanjug.



Po njezinim riječima, vijest o Nikolićevoj kandidaturi iskorištena je kako bi ga pojedinci svrstali uz neprijatelje Srbije te kako bi izazvali sukob između njega i Vučića, ali kako je kazala Pak, "njih dvojicu niko ne može posvađati".



"Takvi su pošli u obračun s Nikolićem pošto, po njima, on nema pravo misliti kako zna što je dobro za Srbiju. Zanimljivo je da nisu prenijeli da je predsjednik rekao da će se prvi put oglasiti tek poslije postignutog dogovora s Aleksandrom Vučićem", poručila je Nikolićeva savjetnica.



Nikolić je za "Kurir" rekao da i dalje čeka dogovor s Vučićem i da svojim izjavama nikoga neće stavljati pred svršen čin.



"Tako sam obećao i nikada ne gazim svoju riječ, mada je jasno da se SNS ponaša kao da nema vremena da sačeka dogovor i zajedničku izjavu koju smo obećali građanima. Ovako se ponašam zato što volim Srbiju, a ne vlast", rekao je Nikolić.



Potpredsjednica srbijanske vlade i ministrica prometa Zorana Mihajlović napisala je da bi osobno voljela čuti od Nikolića da se ponovno kandidira za predsjednika.



"Ne želim vjerovati da će se Tomislav Nikolić okrenuti protiv Srbije, SNS i Aleksandra Vučića. Ali, ako je tačno, onda je ovo početak tužnog kraja jedne političke karijere osnivača SNS Tomislava Nikolića", navela je Mihajlović u pisanoj izjavi, dodajući da bi to bio pokušaj podjele SNS-a.



"To bi bio pokušaj Nikolića da podijeli SNS i pomogne opoziciji da pobijedi, ali taj pokušaj neće uspjeti. Zato predsjedniče Nikoliću, izađite i javno kažite", poručila je ona.



Ponovno se oglasio i čelnik socijalista (SPS) Ivica Dačić koji je pozvao premijera Vučića da ostane pri svojoj kandidaturi “jer je to jedini način da država ostane stabilna”.