U Kući cvijeća obilježen nekadašnji Dan mladosti

Poštovatelji Josipa Broza Tita iz Srbije, ali i iz bivših jugoslavenskih republika danas su posjetom Titovog groba u ''Kući cveća'' obilježili 25. maj - Dan mladosti, rođendan nekadašnjeg predsjednika SFRJ.

Ana Radić iz Muzeja istorije Jugoslavije kaže da je 25. maj jedan je od najposjećenijih dana u muzeju koji je jedan od najkarakterističnijih mjesta sjećanja na bivšu državu, prenosi Tanjug.



''To je dan kada muzej obiđe između 2.000 i 3.000 posjetitelja, i to uglavnom ljudi s prostora bivše Jugoslavije, mada ima i dosta stranaca'', rekla je Radić, dodavši da je jutros, organizirano došla i grupa od 200- 300 Amerikanaca.



Ona je podsjetila i da je Kuća cvijeća, pored toga što su u njoj sahranjeni Josip Broz Tito i njegova supruga Jovanka, i mjesto za stalne postavke, izložbe, koje se tiču njegovog života i rada.



''Ove godine, pošto obilježavamo 60 godina od kako je ustanovljen praznik dan mladosti, uradili smo izmjene na postavci figure sjećanja. Tako će posjetitelji moći vidjeti prvu štafetu mladosti koju je 1957. godine Tito primio na stadionu JNA, arhivske fotografije sa sleta koji je tada priređen i putanju kojom se štafeta kretala'', rekla je Radić.



Prema njezinim riječima, izložena je, po prvi put, i maketa plavog vlaka - restoranski dio.



''To je maketa koju je Tito 1964. godine dobio od tvornice 'Boris Kidrič''', rekla je Radić.



Pojedini poštovatelji Tita tradicionalno su nosili majice s njegovim likom, zastave SFRJ, kao i improvizirane štafete koje su se na dan mladosti uručivale Titu.