Preimenovan Trg Maršala Tita u Zagrebu, Bandić najavio postavljanje biste Ivi Loli Ribaru

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine donijeli su odluku da se Trg maršala Tita u Zagrebu preimenuje u Trg Republike Hrvatske.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine donijeli su odluku da se Trg maršala Tita u Zagrebu preimenuje u Trg Republike Hrvatske.

Hrvatski mediji pišu da je odluka donesena nakon duge i burne rasprave u kojoj su predstavnici skupštinske većine branili tu odluku ocjenom da je Tito, iako antifašist, bio diktator, a predstavnici manjine branili Tita argumentima da je bio vođa antifašističkog pokreta u Hrvatskoj i veliki državnik svog doba.



Jedan od predlagača promjene imena trga, Zlatko Hasanbegović, ocijenio je ovo istinskim historijskim trenutkom, a tako će ga, smatra, ocjenjivati i "budući naraštaji oslobođeni titolatrije".



"Siguran sam da je ovo večeras u kontekstu ove teme i ove tačke dnevnoga reda posljednje što ste imali za reći u ovom časnom domu u odbranu jugoslavenskoga komunističkog diktatora zvanoga Tito. Siguran sam da u ovom časnom domu više nikada neće sjediti titoistička većina", rekao je Hasanbegović, a prenosi Index.hr.



Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potvrdio je u petak da će Zagreb ponovno dobiti brončanu bistu narodnog heroja Ive Lole Ribara, a bit će postavljena na mjestu s kojega je uklonjena na Črnomercu, uz Prilaz baruna Filipovića, ulice koja je do 1991. nosila ime Ive Lole Ribara.



Od autora biste, poznatog kipara Koste Radovanija bit će otkupljena prava za izradu identične biste, izjavio je Bandić novinarima na Šumarskom fakultetu, nakon svečanog uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za učenike s teškoćama u razvoju.



Podsjetio je da su četnici na Glamočkom polju ubili Ivu Lolu Ribara, koji u Beogradu ima ulicu, "a mi u Zagrebu trgamo glavu narodnom heroju". "To nije dobro", rekao je Bandić.



Poručio je da svi spomenici iz bliže i dalje prošlosti govore o hrvatskoj historiji i da je njihovo očuvanje stvar civilizacijske odgovornosti.



"Svaki narod koji nije izvukao pouke iz bliže i dalje historije, morat će je ponovno proživljavati, a ja ne bih ponovno proživljavao ono što smo prolazili '45. i '91.", dodao je.



Nakon što je noćas u Gradskoj skupštini izglasan prijedlog o promjeni imena Trga maršala Tita, Bandić nije odgovorio "kada će doći do fizičke promjene imena toga trga", ustvrdivši da se gradonačelnik time ne bavi, te da će sve biti provedeno u skladu s procedurom i zakonom.



Vezano za troškove, smatra da će troškovi biti minimalni u odnosu na to da se "raskine s totalitarnim obilježjima bilo koje vrste".



Ujedno je ponovio poziv hrvatskoj Vladi da ukloni sve znakove totalitarnih sistema, pa i onaj "Za dom spremni" iz Jasenovca.



"U Zagrebu toga nema, niti će biti dok sam ja gradonačelnik", poručio je Bandić.