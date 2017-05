Predsjednik SAD-a Donald Trump jučer je u Bruxellesu sudjelovao i na kratkom sastanku predstavnika zemalja članica NATO-a. Prije sastanka pozirali su na zajedničkoj fotografiji, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tom prilikom dobro se "namučila" da stane tik do Trumpa.

Sastankom američkog predsjednika Donalda Trumpa s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i Europske komisije Jean-Claude Junckerom otpočeo je u Bruxellesu dan bogat diplomatskim aktivnostima.



Prvi je to Trumpov susret s evropskim čelnicima, s kojima je ranije često razmjenjivao kritike i uvod u summit NATO-a koji je počeo jučer. Nešto kasnije američki je čelnik imao radni ručak s novim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, prenosi dnevnik.hr.



Trump je sudjelovao i na kratkom sastanku predstavnika zemalja članica NATO-a. Prije sastanka pozirali na zajedničkoj fotografiji, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stala je tom prilikom tik do Donalda Trumpa.



Hrvatski mediji navode da su kamere jučer uspjele snimiti predsjednicu Hrvatske kako se pokušava pribiližiti Donaldu Trumpu. Grabar-Kitarović je iskoristila priliku kada je njemačka kancelarka Angela Merkel otišla za govornicu i uspjela došetati i do prvog reda.



"No, pogled Donalda Trumpa nije se zaustavio na njoj čak i kada je gledao u istom pravcu", navodi Nova TV.



Hrvatski mediji prenose da je njihova predsjednica oduševljena Donaldom Trumpom za kojeg je rekla da je ležeran i ljubazan.



"Iznenadila sam se koliko je razgovarao sa svima, uključujući i sa mnom. Uglavnom, bio je vrlo opušten, ležeran i ljubazan prema svima, čak se malo i šalio", rekla je Grabar-Kitarović o razgovorima s američkim predsjednikom.