Juncker: Spor Slovenije i Hrvatske druge članice ne zanima

Foto: EPA

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u srijedu je nakon svog govora u Evropskom parlamentu dao zajednički intervju za više evropskih medija, a odgovorio je i na pitanje ljubljanskog "Dela" o slovensko-hrvatskom arbitražnom sporu, potvrdivši da je u kontaktu s oba premijera, ali da im ne želi davati savjete ili se u tu stvar izravno miješati.

Na pitanje slovenskog dopisnika iz Strasbourga, Juncker je potvrdio da je u bliskoj komunikaciji s premijerima dviju članica EU-a, Andrejem Plenkovićem i Mirom Cerarom, ali je odbio komentirati prijepor, ocijenivši da to ne bi bilo korisno.



"Ne mislim da bi miješanje europske strane u taj konflikt bilo mudro i korisno", kazao je Juncker, dodavši kako želi da to pitanje riješe dva premijera i njihove vlade.



Prema riječima Junckera, obje države u tom prijeporu moraju znati da to pitanje druge članice "ne zanima".



"Mene to zanima jer znam da je u obje države ta tema značajna i da se o njoj raspravlja. Želim pomoći premijerima", kazao je Juncker, upozorivši da u EU-u postoje mnogo važnije teme, kao što je problem migracija s čime su se u nedavnoj krizi bavile sve zemlje na čijim su se granicama nalazile tisuće izbjeglica, prenosi Hina.



lovenski list navodi kako Junckerova izjava o slovensko-hrvatskom prijeporu govori da je on mnogo rezerviraniji od nekih čelnika koji su nedavno izražavali potporu stajalištu slovenske vlade da arbitražnu presudu treba implementirati uz dijalog dviju vlada.



Juncker se ne želi uplitati u spor Slovenije i Hrvatske niti davati lekcije vladama u Ljubljani i Zagrebu, ističe u naslovu ljubljansko "Delo".