Erdogan 10. oktobra u Beogradu: Srbija je ključna zemlja na Balkanu

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetit će Srbiju 10. oktobra, dogovoreno je tokom susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Erdoganom u New Yorku.

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetit će Srbiju 10. oktobra, dogovoreno je tokom susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Erdoganom u New Yorku.

Vučić je rekao da će to biti potvrda velikog prijateljstva dva naroda i izrazio zahvalnost turskim kompanijama koje su ulagale u najnerazvijenijim mjestima u Srbiji.



"Naša zemlja gaji iskreno prijateljstvo prema turskom narodu i mi danas imamo priliku da započnemo novi proces u našim odnosima", naveo je Vučić.



Vučić i Erdogan su na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN razgovarali o odnosima dvije zemlje, ekonomskoj saradnji i predstojećoj posjeti turskog predsjednika Srbiji, saopšteno je iz press službe predsjednika Srbije.



Erdogan je naglasio da su odnosi Srbije i Turske veoma važni za mir i stabilnost Balkana.



"Srbija je ključna zemlja na Balkanu za očuvanje mira i stabilnosti i zato smo uvijek podržavali vaš evropski put", rekao je predsjednik Turske.



On je istakao da je neophodno raditi na jačanju ekonomskih odnosa i trgovinske razmjene, koja je, kako kaže, prošle godine iznosila 800 miliona dolara, a u prvih šest mjeseci ove godine 539 miliona dolara.



"Zajednički cilj treba da bude milijardu dolara i ja podržavam naše investitore da što više ulažu u Srbiju", dodao je Erdogan.



On je rekao da bi tokom njegove posjete Srbiji trebalo potpisati ugovor o slobodnoj trgovini između ove dvije zemlje.



Sagovornici su razgovarali i o infrastrukturnim projektima, za koje je turska strana zainteresovana, kao što su aerodrom Kraljevo, autoput Tutin-Novi Pazar-Sjenica i autoput Beograd-Sarajevo.



Oni su se saglasili da je turizam veoma važan segment u razvoju ekonomskih odnosa i da je neophodno raditi na povećanju broja turista u obje zemlje.