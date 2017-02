Dačić: Neprihvatljivo je da Nikolić bude išta, a kamoli premijer

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je da je za njega neprihvatljivo da Tomislav Nikolić, nakon objave kandidature na predsjedničkim izborima, bude na bilo kojoj funkciji.

Ivica Dačić (Foto: EPA)

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je da je za njega neprihvatljivo da Tomislav Nikolić, nakon objave kandidature na predsjedničkim izborima, bude na bilo kojoj funkciji.

"Za mene više nije prihvatljivo da Nikolić bude išta, a kamoli premijer", rekao je Dačić.



Iako nema zvanične potvrde o predsjedničkoj kandidaturi Tomislava Nikolića, kaže Dačić, očigledno je da je ta informacija namjerno plasirana.



"Nema zvanične potvrde, ali nema ni demantija. Očigledno da je namjerno plasirana ta priča i da takva namjera postoji, ili barem namjera da se izvrši neki pritisak na (premijera Srbije Aleksandra) Vučića", rekao je Dačić za RTS.



On je dodao da su SPS i njegovi koalicioni partneri - Jedinstvena Srbija, Zeleni, Komunistička partija - odmah rekli da kandidat za predsjednika Srbije treba da bude onaj čija kandidatura garantuje političku stabilnost i najveće povjerenje, a to je nesumnjivo aktuelni premijer Aleksandar Vučić.



"Svako ko se kandiduje protiv Vučića postaje mu politički protivnik", smatra on.



Povodom informacija da su se Nikolić i Vučić sinoć sreli, Dačić je rekao da je tokom sinoćnje večere koju je Vučić upriličio za austrijskog kancelara Christiana Kerna stigla vijest da su u toku pregovori sa Nikolićem.



"Eto koliko ima istine u pričama. Ja sam tražio od Vučića da ne odustaje. Nikolić je učvrstio jedinstvo SNS-a i koalicionih partnera, da se ostvare još bolji rezultati", ocijenio je predsjednik SPS-a.



On smatra da je Vučić razočaran pristupom Nikolića, ali napominje da u politici ništa ne smije da vas iznenadi, te ocijenio da je Nikolić završio svoju priču sa SNS-om, ako bude ucjenjivao.



"Ovo je klasično nerazumijevanje političke realnosti. Nije Srbija 2017. ista kao 2012, pa ni SNS. Ali sigurno, ako je neko vrijeme prošlo, ne može se vratiti unazad", rekao je Dačić.



Dačić je rekao da nije otvoreno pitanje parlamentarnih izbora, te da nema podjela u SNS-u.



"Kakva podjela u SNS-u, ko je lud da ide za gubitnikom, svi idu za pobjednikom. Ja sam iskusan u politici. Više imam straha od onoga šta će Vučić da uradi nego Nikolić. Da se on ne predomišlja. Nije samo on u pitanju, već cijela naša koalicija", rekao je Dačić.